En raison de manifestations 'Stop the Genocide' et 'Free Palestine' contre le candidat israélien Noam Bettan, quatre spectateurs ont été exclus de la salle et trois autres ont été expulsés de la même manière. Le membre du public le plus gênant s'est efforché de perturber la prestation de l'artiste israélien pendant plusieurs minutes, avant d'être expulsé.

En raison de l'indépendance du candidat israélien Noam Bettan à l' Eurovision 2023, quatre spectateurs ont été exclus de la salle et trois autres expulsés, après avoir manifesté bruyamment contre son passage en premier avion.

Le membre du public le plus gênant s'est efforcé de perturber la prestation de l'artiste israélien pendant plusieurs minutes, avant d'être expulsé. Ce silence momentané n'a pas suffi à arrêter d'autres manifestations contre Israël dans la capitale autrichienne, qui ont continué pendant plusieurs heures.

Au final, le candidat israélien a réussi à s' qualifiés pour la finale de la compétition, malgré les boycotts massivement dénoncés de plusieurs paysiebergies qui refusaient de diffuser le programme Eurovision à cause de la participation d'Israël. Par la suite, Noam Bettan a déclaré : 'J'ai eu l'impression que ma voix était bien placée et j'ai savouré chaque moment'





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eurovision Noam Bettan Spectateurs Manifestations Slogans

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un voyage solidaire et agricole en PalestineDeux personnes ont raconté leur voyage solidaire en Cisjordanie pendant lequel ils ont aidé des Palestiniens à cultiver leurs terres, jeudi soir, au tiers lieu la Maison commune.

Read more »

Eurovision 2026: un homme expulsé de la première demi-finale après avoir crié 'Stop the genocide'Lors de la première demi-finale de l’Eurovision à Vienne, ce mardi 12 mai, les organisateurs ont fait savoir que quatre invidus avaient été exclus de l'événement en raison de 'comportements perturbateurs'.

Read more »

Génocide au Rwanda: Agathe Habyarimana se pourvoit en cassation contre la reprise de l’instructionL’ex-Première dame du Rwanda Agathe Habyarimana va se pourvoir en cassation après l’annulation par la justice française du non-lieu dont elle a bénéficié en 2025 et la reprise demandée des investigations sur son éventuelle implication dans le génocide de 1994.

Read more »

Génocide au Rwanda : l’ex-première dame Agathe Habyarimana se pourvoit en cassationL’ex-première dame du Rwanda Agathe Habyarimana annonce mercredi 13 mai son pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel de Paris d’annuler son non-lieu. Soupçonnée d’avoir participé au génocide de 1994, elle dénonce une procédure « déraisonnable » qui dure depuis près de deux décennies.

Read more »