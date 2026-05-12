La chaîne irlandaise RTÉ a décidé de boycotter l'édition 2026 de l'Eurovision en raison de la participation d'Israël et de la guerre à Gaza. Elle fait partie des cinq pays ayant refusé d'envoyer un candidat cette année, aux côtés de l'Espagne, de la Slovénie, des Pays-Bas et de l'Islande. Le scénariste a accusé la chaîne publique irlandaise d'utiliser son œuvre comme à l'Eurovision, la star norvégienne Jonas Lovv va devoir atténuer sa prestation, jugée 'trop sexy'.

Eurovision : Israël rappelé à l'ordre avant le début du concours pour des appels au vote enfreignant les règles Le choix de RTÉ n'a rien d'anodin.

La chaîne irlandaise a décidé de boycotter l'édition 2026 de l'Eurovision en raison de la participation d'Israël et de la guerre à Gaza. L'Irlande fait d'ailleurs partie des cinq pays ayant refusé d'envoyer un candidat cette année, aux côtés de l'Espagne, de la Slovénie, des Pays-Bas et de l'Islande. Mais où certains diffuseurs ont prévu des documentaires ou des émissions musicales alternatives, RTÉ a choisi une réponse beaucoup plus ironique.

Sur les réseaux sociaux, le scénariste a accusé la chaîne publique irlandaise d'utiliser son œuvre comme à l'Eurovision, la star norvégienne Jonas Lovv va devoir atténuer sa prestation, jugée 'trop sexy'. Inscrivez-vous aux newsletters du HuffPost et recevez par email les infos les plus importantes et une sélection de nos meilleurs articles En vous inscrivant à ce service, vous acceptez que votre adresse mail soit utilisée par le Huffington Post, responsable de traitement, pour la gestion de votre inscription à la newsletter.

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