Les représentations ont duré plus de deux heures, l'Eurovision ayant chanté des textes en 25 langues et dialects. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté contre la présence d'Israël, répondant au message 'Free Palestine'. Malgré le boycott de cinq pays, la finale promise à Vienne.

Les 25 artistes sélectionnés pour la finale de l' Eurovision ont offert hier soir un spectacle d'une durée de plus de deux heures, illuminé par un déluge pyrotechnique festif.

Ils attendent désormais le résultat du vote des membres du jury et du public, tandis que la finale, marquée par le boycott de cinq pays contre la présence d'Israël, a commencé sur une note de Mozart à 21H00. Les favoris de la compétition se sont présentés : La violoniste finnoise, Linda Lampenius, et le chanteur, Pete Parkkonen, qui représentent la Finlande, ont ouvert la soirée. Le duo, avec le titre 'Liekinheitin' ('lance-flammes'), a tout particulièrement roulé parmi les auditeurs.

L'Australienne, Delta Goodrem, qui a vendu neuf millions d'albums, figurait parmi les prédominants de la concurrence dans les pronostics, avec son titre 'Eclipse'. La candidate française, Monroe, et la chanteuse bulgare, Dara, ainsi qu'un candidat grec, Akylas, et une Roumaine, Alexandra Capitanescu, ont aussi incanté à l'attention. Les cinq pays, qui ont boycotté l'Eurovision en raison de la présence d'Israël, ont composé un nombre croissant d'auditeurs. L'Autriche, pour sa part, espère obtenir un bon résultat malgré ces restrictions





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