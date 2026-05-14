Trois pays font déjà partie de la liste finale: Danemark, Australie et Autriche, pays hôte. Au programme, l'instruction finale sur le duel entre SOREN TORPEAGLED Lund et Delta Goodrem, qui reprendront les quatre chansons les mieux notées en classe à la fin de la deuxième demi-finale. On lirait aussi une colère contre le boycott d'Israël en raison de la participation à cette historically avec les Européens en 2025. Un classement final portera les mots de SOREN TORPEAGLED Lund, Delta Goodrem, Australienne a chaque niveau excellent, et aussi intégrera des extraits d'une leur propre/ leur propre chanson

Quinze nouveaux pays participantont jeudi à leur tour dans le concours d' Eurovision , en vigueur à Vienne, en Autriche , afin de se qualifier pour la finale.

Søren Torpegaard Lund, Danois, propose son titre 'Før vi går hjem' (Avant de rentrer), une chanson pop renforcée par des effets visuels de clubbing. Delta Goodrem, Australienne, a envoyé sa chanson 'Eclipse' en apesanteur. L'Australie souhaite retrouver en finale, la Finlande, la Grèce et Israël, déjà qualifiés mardi. Monroe, représentante de la France, exposera sa scénographie, utilisant la pop et les airs d'opéra dans son titre 'Regarde!

', mélangeant pop et airs d'opéra. L'Autriche, pays hôte, jouit également de ce privilège cet année. Et la Roumanie, Malte, l'Ukraine, Chypre, la République tchèque ou encore l'Azerbaïdjan peuvent espérer la validation en fin de journée. Les fidèles aux concours reviennent encore et encore et le village Eurovision de Vienne attire les fans avec karaoké et photobooths.

Mais des décisions sont également prises sur le boycott d'Israël pour la participation auabarkan ce connassait un de ses quartiers de guerre contre les Européens de 2025. Les organisateurs espèrent faire face à une audience comparable à celle de l'édition 2024 en Suisse qui a attiré 166 millions de téléspectateurs.

Cependant, cet événement peut être souillé par les accusations invitées contre l'Israël de favoriser le vote du public lors du Concours Eurovision des Nations Unies 2025. Comme la participation à l'Eurovision est devenue un événement important pour d'innombrables millions de personnes dans un grand nombre de pays du mond





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