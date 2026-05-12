Eurovision 2026: Tensions, Boycott, et Strategi Géopolitique

L'Eurovision, cette fois-ci, ne devrait pas échapper aux enjeux géopolitiques. Cinq pays, Espagne, Irlande, Islande, Pays-Bas, Slovénie, n'ont pas assisté à l'édition 2026 due à la participation d'Israël. Les participants sont divisés entre un côté pro-izraélien et un autre pro-palestinien. Dans le dernier concert, l'Ukraine a vaincu la Russie pour la première fois en 2016, devant la chanson '1944' évoquant les déportations des Tatares de Crimée. Pendant la légende soviétique, les pays étaient participants et même des pays comme la Chine et l'Inde dans les années soixante... qui sait ? Cette dernière édition a attiré 166 millions de téléspectateurs.

ENTRETIEN. Le concours 2026 de l' Eurovision débute ce mardi à Vienne, en Autriche. Entretien avec le chercheur du Cevipof Florent Parmentier. Cinq pays (Espagne, Irlande, Islande, Pays-Bas, Slovénie) boycottent l' Eurovision cette année en raison de la participation d'Israël, sur fond de tensions liées à la guerre à Gaza.

ANNABELLE HAMIL/ZUMA/SIPA L'Eurovision, ses costumes kitsch, ses mélodies oubliables, son folklore intemporel... et sa grille de lecture géopolitique. Après le conflit russo-ukrainien, la question israélo-palestinienne déchire les participants depuis 2023. Cinq pays, de nombreux artistes et des fans ont appelé au boycott du concours 2026. L'an dernier, à Bâle, plusieurs centaines de personnes ont manifesté devant le lieu de la finale, arborant les drapeaux palestiniens.

L'Autriche avait finalement remporté le concours de peu face à Israël, suscitant au passage. La demi-finale de l'Eurovision 2026 débute ce mardi soir à Vienne, avant la finale ce samedi 16 mai. Décryptage avec Florent Parmentier, secrétaire général du Cevipof et auteur de(Bréal), un petit livre très complet coécrit avec Cyrille Bret et sorti en mars dernier. Vu de France, l'Eurovision est un concours divertissant où nous sommes souvent mal classés, alimentant notre complexe décliniste...

Mais vu d'Europe centrale, c'est une autre histoire. Avant la chute de l'URSS, le retour à l'Europe s'est fait par les ondes et par la culture. L'Eurovision est un moyen de participer à l'imaginaire européen. Le vote exprime parfois un régionalisme affectif, ces États voisins qui s'envoient des points et votent par blocs comme les pays nordiques, la Roumanie et la Moldavie...

Lorsque l'Eurovision naît en 1956, il parvient à réunir autour d'une soirée conviviale et pacifique les Européens qui se battaient une décennie plus tôt. À l'époque, les organisateurs avaient pour hantise la politisation des chansons. Mais la politique a fait des incursions dans le concours dès les années 1960. Soixante-dix ans après sa création, cela continue.

En 2026, pour la première fois, le Danemark chante en danois. L'année où Trump parle du Groenland ! Mais c'est surtout le contexte géopolitique depuis 2014 qui nous a donné envie d'écrire sur l'Eurovision avec Cyrille Bret. À partir de l'invasion de la Crimée par la Russie, il est frappant de voir se rejouer le conflit russo-ukrainien à l'Eurovision.

Les deux pays, dont les publics votaient historiquement l'un pour l'autre, ont chacun travaillé leur image et développé une géopolitique du récit. Il faut s'inscrire davantage dans le temps. La Russie a intégré l'Eurovision dès 1994. Elle a été rejointe par l'Ukraine au début des années 2000.

En Russie, le candidat est souvent choisi par le pouvoir quand en Ukraine, il est élu par un concours indépendant. L'Ukraine remporte une première victoire en 2004 avec une chanteuse prenant position en faveur des manifestants de la Révolution orange. La Russie gagne à son tour l'Eurovision en 2008, puis l'Ukraine le remporte encore en 2016, avec la chanson '1944', qui évoque les déportations des Tatares de Crimée.

'Mon cœur bat à moitié en français et à moitié en hébreu': le candidat israélien qui défie les tensions à l'Eurovision est très largement plébiscité par les Européens, seulement quelques mois après l'invasion de l'Ukraine en février. Depuis, la Russie a été exclue de la compétition, ainsi que la Biélorussie. Finalement, sur le terrain de l'Eurovision, l'Ukraine a gagné trois fois le concours et elle est parvenue à faire exclure la Russie. C'est une victoire symbolique.

L'Eurovision c'est 166 millions de téléspectateurs, pour l'Intervision, on ne sait pas vraiment (NDLR : les Russes affichent le chiffre fantaisiste de 4 milliards, tandis que le compteur YouTube en affichait 121 000 à l'édition 2025). Ce concours se revendique sur les Russes. Mais son apolisme est tout relatif, étant donné qu'il se tient à Moscou, avec un mot d'ouverture de Vladimir Poutine et un autre du ministre des Affaires étrangères russes Sergueï Lavrov.

L'Intervision existait déjà à l'époque soviétique, mais il n'a pas été repris tel quel. On y trouve des pays importants comme la Chine ou l'Inde. La prochaine édition aura lieu à l'automne. Avec l'Intervision, la Russie veut apparaître comme l'organisateur de ce monde post-occidental.

Les Russes dénoncent par ailleurs un deux poids deux mesures entre leur exclusion et le maintien d'Israël à l'Eurovision





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