Eurovision 2026: les pays qualifiés pour la grande finale

La seconde et dernière phase éliminatoire de l'Eurovision 2026 s'est déroulée ce 14 mai à Vienne. Pendant cette demi-finale, quinze candidats se sont affrontés. Voici les pays qualifiés pour la grande finale de ce samedi 16 mai à l'issue de cette soirée: la Bulgarie, l'Ukraine, la Norvège, l'Australie, la Roumanie, Malte, Chypre, l'Albanie, le Danemark et la République tchèque. Dix autres pays ont été sélectionnés à l'issue de la première demi-finale, le 12 mai dernier: la Grèce, la Finlande, la Belgique, la Suède, la Moldavie, Israël, la Serbie, la Croatie, la Lituanie et la Pologne. En revanche, le Luxembourg, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Suisse et la Lettonie ne sont pas parvenus à se qualifier lors de cette seconde demi-finale. Cinq qualifiés d'office Cette année, seuls cinq pays sont sélectionnés d'office, l'Autriche, gagnante l'année dernière de l'Eurovision et organisatrice du concours, et les quatre membres du Big Five présents à cette édition, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie. L'Espagne, qui fait aussi partie des plus gros contributeurs, a décidé de boycotter l'événement, pour protester contre la participation d'Israël au concours. Cette année, de nouvelles règles ont réintroduit le vote d'un jury en demi-finale, après trois années d'absence, dans un esprit de 'confiance et de transparence'. Le public, lui, ne peut voter que pour la demi-finale à laquelle son pays participe.

La seconde et dernière phase éliminatoire de l' Eurovision 2026 s'est déroulée ce 14 mai à Vienne. Pendant cette demi-finale, quinze candidats se sont affrontés. Voici les pays qualifiés pour la grande finale de ce samedi 16 mai à l'issue de cette soirée: la Bulgarie, l'Ukraine, la Norvège, l'Australie, la Roumanie, Malte, Chypre, l'Albanie, le Danemark et la République tchèque.

Dix autres pays ont été sélectionnés à l'issue de la première demi-finale, le 12 mai dernier: la Grèce, la Finlande, la Belgique, la Suède, la Moldavie, Israël, la Serbie, la Croatie, la Lituanie et la Pologne. En revanche, le Luxembourg, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Suisse et la Lettonie ne sont pas parvenus à se qualifier lors de cette seconde demi-finale.

Cinq qualifiés d'office Cette année, seuls cinq pays sont sélectionnés d'office, l'Autriche, gagnante l'année dernière de l'Eurovision et organisatrice du concours, et les quatre membres du Big Five présents à cette édition, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie. L'Espagne, qui fait aussi partie des plus gros contributeurs, a décidé de boycotter l'événement, pour protester contre la participation d'Israël au concours.

Cette année, de nouvelles règles ont réintroduit le vote d'un jury en demi-finale, après trois années d'absence, dans un esprit de 'confiance et de transparence'. Le public, lui, ne peut voter que pour la demi-finale à laquelle son pays participe





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Eurovision 2026 Demi-Finale Pays Qualifiés Big Five Vote D'un Jury Confiance Et Transparence

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