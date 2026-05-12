Eurovision 2026: Les dix qualifiés pour la finale de samedi

La première demi-finale de l’Eurovision 2026 à Vienne (Autriche) a vu se qualifier quinze pays, mais seulement dix pour la finale de samedi. Les artistes suivants ont été éliminés : Vanilla Ninja, Senith et Boy George, e Bandidos do Cante, Tamara Živković et Bzikebi.

De notre envoyé spécial à Vienne (Autriche), Quinze pays mais dix tickets pour la finale de samedi. Soit deux chances sur trois de se qualifier.

Une probabilité qui rend l’élimination plus cruelle pour les cinq artistes dont l’aventure à l’Eurovision 2026 a pris fin ce mardi soir à l’issue de la première demi-finale à la Stadhalle de la capitale autrichienne. Sarah Engels, qui représente l’Allemagne, et Sal da Vinci, le candidat de l’Italie ont quant à eux pu livrer leur performance sans trop de pression : tous deux sont qualifiés automatiquement pour la finale (à l’instar de la France et du Royaume-Uni, en tant que principaux contributeurs financiers du concours).

Le duo finlandais et le chanteur grec favoris Du côté des qualifiés, pas de grosses surprises. Les grands favoris, le duo finlandais composé de Pete Parkkonen et Linda Lampenius, ainsi que le Grec Akylas, ont confirmé qu’il faudra plus que jamais compter sur eux dans la course au trophée. Le Moldave Satoshi et la Suédoise, prétendants au top 10 final et très appréciés par les fans de l’Eurovision, ont aussi décroché leur billet qualificatif.

Israël, dont la présence en compétition clive une partie du public (des « Stop Stop the Genocide » émanant de la foule ont été entendus à l’antenne) ont été et des diffuseurs participants (cinq d’entre eux ayant décidé de boycotter cette édition), s’est également qualifiée. Les propositions les plus singulières, celles du poétique Lituanien Lion Ceccah, du groupe croate Lelek critiqué en Turquie et des rockeurs serbes de Lavina ont tiré leur épingle du jeu, prouvant que la singularité est la meilleure manière de glaner des points en demi-finale.

L’anglais désavoué Qui a été éliminé ? Le groupe de l’Estonie Vanilla Ninja, le duo Senith et Boy George représentant Saint-Marin, les Portugais e Bandidos do Cante, la Monténégrine Tamara Živković et le trio géorgien Bzikebi… Un constat à tirer de cette première demi-finale est que les chansons en langue nationale ont très bien fonctionné. Parmi les dix qualifiées, seules celles de la Pologne, de la Belgique et de la Suède sont intégralement en anglais





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