Eurovision 2026: Dara remporte la finale avec 'Bangaranga'

Dara, en top rose et short, a interprété la chanson 'Bangaranga' sur la scène de la Stadthalle de Vienne en finale de l'Eurovision, décrochant ainsi le trophée de cristal avec 516 points et en terminant en tête des votes des jurys et du public.

Dara , vêtue d'un top rose et d'un short, a interprété la chanson ' Bangaranga ' sur la scène de la Stadthalle de Vienne en finale de l' Eurovision , le 16 mai 2026.

Sa performance a suscité un effet de surprise chez le public et la salle de presse de la Stadthalle. Dara, âgée de 27 ans, a décroché le trophée de cristal en s'imposant avec 516 points et en terminant en tête des votes des jurys (204 points) et du public (312). Un consensus total et une victoire inattendue.

Les bookmakers et les observateurs, dont l'auteur de ces lignes, ont pu créer la surprise pour un top 5, mais de là à la voir gagner... Le 'Bangara' est 'une énergie spéciale que chacun a en soi, la sensation que tout est possible', a déclaré Dara pour expliquer le sens de sa chanson. Elle en incarne parfaitement l'état d'esprit.

Si elle a fini quatrième du classement des jurys professionnels, elle n'émarge qu'à la 18e place du télévote avec 14 maigres points, ce qui donne une onzième position au final. La délégation n'a pas réussi à impressionner les jurys professionnels, mais elle a réussi à séduire le public avec son interprétation technique irréprochable. La délégation n'a pas réussi à impressionner les jurys professionnels, mais elle a réussi à séduire le public avec son interprétation technique irréprochable.

La délégation n'a pas réussi à impressionner les jurys professionnels, mais elle a réussi à séduire le public avec son interprétation technique irréprochable. La délégation n'a pas réussi à impressionner les jurys professionnels, mais elle a réussi à séduire le public avec son interprétation technique irréprochable





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