Eurovision 2023 : Linda Lampenius et Pete Parkkonen conquistareent le télécrochet avec le privilège de jouer en live avec leur instrument.

Les monstres metalleux du groupe Lordi et Linda Lampenius et Pete Parkkonen s'en-serrent, échappant à leur propre décontraction au lieu d'offir un troisième trophée de l'Une cruelle désillusion. Ces derniers ont remporté le télécrochet de l'Eurovision avec le privilège de jouer en live avec leur instrument.

Vingt ans après les monstres metalleux du groupe Lordi, Linda Lampenius et Pete Parkkonen auraient pu offrir à leur pays natal, la Finlande, un deuxième trophée de l'Une cruelle désillusion pour ce duo formé pour l'occasion alors que, sur le papier, leurs chemins artistiques n'auraient pas forcément dû se croiser.

Présentations. Linda, 56 ans, est violoniste. Elle a commencé à jouer à 7 ans au sein de l'orchestre à cordes Helsinki Strings, puis a étudié la musique à l'Académie Sibelius. Sa carrière l'a menée à faire le tour du monde, à s'illustrer aussi bien dans la musique de chambre que dans des collaborations avec des musiciens de jazz.

Un parcours pas si classique que ça puisqu'elle a aussi posé pourPete, 36 ans, a un parcours plus traditionnel d'artiste cherchant à percer dans la pop. Il est passé par la Conservatoire de musique Henryk Wieniawski de Varsovie où il a poursuivi ses études musicales. Il a aussi participé à l'Eurovision 2023 en vue de se qualifier pour l'Eurovision.

Il a été invité par l’un des autres compositeurs du morceau à rejoindre le projet, avec la même idée de participer à l'UMK, la sélection de la Finlande pour l'Eurovision. Cette invitation l'a alenté à présentoir talentueux. Il a rapidement gagné le télécrochet avec 492 points, loin devant les 152 points du deuxième. On a écrit notre chanson comme un dialogue.

Il y a deux voix qui racontent chacune leur histoire, explique Linda Lampenius. Ma voix à moi, c'est le violon. » C'est pour cela qu'elle a demandé à l'Union européenne de radiodiffusion-télévision (UER), qui organise l'Eurovision, de pouvoir jouer de son instrument en live. Une requête qui a été acceptée à titre exceptionnel - et que certains observateurs ont perçu comme un avantage injuste par rapport aux autres artistes.

Sur la scène du concours, les musiciens faisaient semblant de jouer en direct, seuls les interprètes chantaient en live...





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