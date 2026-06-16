Eurosatory 2026 : l'Ukraine, modèle d'une guerre low-cost qui inspire les armées mondiales

Au salon Eurosatory, l'Ukraine s'impose comme une référence en matière d'armement opérationnel et peu coûteux, avec une présence record de 80 entreprises. Face à la hausse historique des budgets militaires, ses innovations, comme les drones à bas prix, deviennent un modèle pour les industriels et les armées du monde entier.

Le salon Eurosatory , le plus grand rendez-vous mondial de l'armement, se tient au nord de Paris et attire cette année un nombre record d'exposants, avec une augmentation de 30% par rapport à 2025, totalisant 2 600 participants et un nouveau hall.

Dans un contexte international marqué par des tensions persistantes, notamment avec la Russie, et malgré un récent accord entre les États-Unis et l'Iran, l'atmosphère reste empreinte d'une menace militaire palpable. L'édition 2026 place l'Ukraine à l'honneur, non seulement comme un pays qui résiste à l'invasion russe, mais aussi comme un modèle innovant en matière de guerre moderne, efficace et à bas coût.

En effet, la présence ukrainienne a explosé, passant de dix entreprises en 2025 à quatre-vingts cette année, reflétant l'intérêt croissant des armées mondiales pour leurs solutions opérationnelles et économiques. L'Ukraine a développé une approche dite low-cost, illustrée par ses drones intercepteurs dont le coût unitaire oscille entre 1 000 et 4 000 euros, contre 25 000 à 40 000 euros pour les drones d'attaque iraniens Shahed, ou encore les missiles Tamir du Dôme de fer israélien, facturés entre 50 000 et 100 000 euros.

Cette différence de coût, pouvant atteindre un facteur de 25 à 50, séduit les pays confrontés à des budgets militaires en forte hausse. Les dépenses de défense mondiale ont augmenté de 37% en dix ans, un niveau jamais vu depuis 1990, poussant les industriels à adapter leurs modèles. Ils privilégient désormais la production en série et à prix réduit, favorisant l'émergence de start-ups militaires qui concurrencent les géants traditionnels.

L'intelligence artificielle joue un rôle clé, permettant de réduire les coûts et d'améliorer la fiabilité, comme en témoignent les drones Harmattan AI utilisés en Ukraine. En France, cette transition est visible : l'entreprise Delair, basée à Toulouse, a inversé sa production, passant de 80% de drones civils en 2020 à 80% d'appareils militaires aujourd'hui, symbolisant le virage vers une économie de guerre.

Ce changement de paradigme montre que l'innovation ukrainienne, née de la nécessité, inspire les stratégies militaires globales, privilégiant l'efficacité et l'accessibilité face à des menaces de plus en plus complexes et coûteuses





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