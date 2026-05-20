European Commission Publishes Guidelines for Classifying High-Risk AI Systems

The European Commission has issued guidelines for classifying high-risk AI systems, which include two categories and eight specific domains. The guidelines provide examples and explanations to help businesses navigate their compliance obligations.

La Commission européenne publie ce 19 mai ses lignes directrices sur la classification des IA à haut risque avec 107 jours de retard sur le calendrier légal et un Omnibus qui vient de repousser les obligations de six mois.

L'article 6 de l'AI Act oblige la Commission à fournir une liste d'exemples concrets de systèmes d'IA qui sont (ou ne sont pas) considérés comme « à haut risque ». Les lignes directrices distinguent deux grandes catégories de systèmes à haut risque, calquées sur la structure de l'article 6. La première concerne les IA intégrées dans des produits déjà soumis à la législation européenne de sécurité, tandis que la seconde vise huit domaines sensibles listés en Annexe III.

Les lignes directrices fournissent également des exemples pratiques pour tracer cette frontière. Pour les systèmes intégrés dans des produits régulés, la nouvelle échéance glisse au 2 août 2028. À la date de publication, la Commission demande aujourd'hui aux entreprises leur avis sur la classification des IA à haut risque, alors que l'échéance de mise en conformité vient de reculer d'un an et demi.

Le timing est remarquable en ce qui concerne l'institutionnel français, où la CNIL a été désignée autorité de référence pour l'application de l'AI Act, après le vote du projet de loi DDADUE volet numérique au Sénat en février 2026





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