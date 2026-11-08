Europe 1 honore Thierry Le Luron et Jean Gabin avec des archives inédites

Europe 1 revient sur les carrières de Thierry Le Luron et Jean Gabin. Découvrez les archives, anecdotes et hommages pour ces deux légendes françaises.

La station de radio Europe 1 célèbre le quarantième anniversaire de la disparition de Thierry Le Luron en ouvrant ses archives sonores. Cette initiative permet de redécouvrir l'émission satirique que l'humoriste animait déjà en 1974, à l'âge de vingt et un ans. Le retour en force de ces archives met en lumière le talent unique du caricaturiste qui a fait rire des millions de Français pendant une décennie.

Une légende de la satire et de l'imitation

Thierry Le Luron était reconnu comme le maître incontesté de l'imitation politique et artistique. Parmi ses personnages les plus marquants, on retrouvait Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand et Alice Sapritch. Lors de cette émission de 1974, l'humoriste révélat que celui qui encaissait le mieux ses imitations était Jacques Chirac. Ses prestations ont marqué toute une génération d'auditeurs et constituent aujourd'hui un patrimoine culturel majeur pour la radio.

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Hommage au grand Jean Gabin

La programmation d'Europe 1 ne se limite pas à Thierry Le Luron. La station propose également une série de podcasts consacrés à l'acteur Jean Gabin. Pour prolonger cette réflexion, la rencontre avec Mathias Moncorgé, le fils de l'acteur, offre des perspectives intimes. Mathias Moncorgé est également l'auteur d'un livre intitulé "Gabin de A à Z". Il répond à des questions clés, comme l'identification du film préféré de son père.

La vie personnelle de Jean Gabin

Jean Gabin était considéré de son vivant comme une légende du cinéma français. Cependant, il refusait de se comporter comme une star hollywoodienne. Contrairement à l'image qu'il projetait, il souhaitait initialement conduire des locomotives. Son père, Jean Moncorgé, avait d'autres projets pour lui et l'orienta vers le spectacle. Il entra ainsi presque par hasard aux Folies Bergère, découvrant une vocation théâtrale qui changerait sa vie.

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Un parcours militaire et une vie normande

Au sommet de sa carrière cinématographique, Jean Gabin a abandonné les plateaux pour affronter la guerre. Il s'est engagé comme fusilier marin, avant de devenir chef de char au sein de la deuxième division blindée. De retour de guerre, il a construit une vie loin des feux de la rampe en Normandie. Il y vivait entouré de terres agricoles, de chevaux et de centaines d'animaux, loin du tumulte parisien.

Fin de carrière et archives sonores

En 1976, Jean Gabin a présidé la première cérémonie des César. Cette même année, il a tourné son dernier film et a retrouvé sa ferme normande. Sa vie a néanmoins été marquée par une ultime blessure émotionnelle avec le milieu du cinéma. Avant cela, en décembre 1961, Fernand Choisel et Maurice Biraud, animateurs d'Europe 1, s'étaient rendus à Deauville pour interviewer l'acteur sur le tournage du film "Un singe en hiver". Ces archives illustrent aussi la collection de portraits d'artistes enregistrés par Jean-Claude Brialy durant ses quinze saisons à Europe 1 entre 1983 et 1998.