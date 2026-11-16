Europe 1 dévoile sa série La France bouge pour la présidentielle 2027. Entrepreneurs comme Linda Hazi et Jean-Louis Ribes partagent leur vision économique.

Europe 1 a lancé un programme radiophonique majeur intitulé " La France bouge ", destiné à explorer les dynamiques économiques et sociales du pays à l'approche des échéances politiques nationales. Ce dispositif médiatique place au cœur de sa programmation les dirigeants d'entreprises qui façonnent l'avenir industriel et commercial de la nation. L'objectif affiché est de mettre en lumière les " raisons d'espérer "portées par le monde entrepreneurial, dans un contexte où l'élection présidentielle de 2027 se profile comme un moment charnière pour l'orientation stratégique de la France.

Une série dédiée aux visionnaires économiques

Chaque soir, l'antenne est dédiée à un entrepreneur différent qui expose ses projets, ses analyses et ses perspectives pour le pays. Cette approche narrative permet de déconstruire les barrières entre le grand public et les décideurs du monde des affaires. En choisissant de focaliser le débat sur l'entrepreneuriat, Europe 1 entend offrir une grille de lecture alternative aux campagnes politiciennes classiques, en priorisant les solutions concrètes et l'innovation au détriment des slogans traditionnels. Cette sélection quotidienne vise à créer un dialogue continu sur la résilience et la créativité du tissu productif français.

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Le profil de Linda Hazi et Fontenille Collection

Parmi les premières figures invitées à prendre la parole se trouve Linda Hazi, la directrice générale de Fontenille Collection. Son intervention s'inscrit dans cette volonté de mettre en avant des secteurs variés de l'économie française. En tant que CEO d'une marque reconnue, Linda Hazi apporte un éclairage précis sur les défis et les opportunités du secteur dans lequel elle évolue. Sa participation illustre la diversité des profils réunis par l'émission, allant des grandes structures industrielles aux marques plus nichées mais tout aussi dynamiques. Cette présence renforce la crédibilité du programme en assurant une représentation équilibrée des différentes branches de l'emploi et de la création de valeur.

Des voix multiples pour une vision plurielle

Le lineup de " La France bouge " ne se limite pas à une seule personne ou un seul secteur. La série prévoit la participation d'une multitude d'acteurs clés, incluant Moïse, Christiane, Alexis, Erika Le, Cyril et Stéphane. Chaque invité apporte sa pierre à l'édifice en partageant son expérience unique et sa propre lecture de la situation économique actuelle. Cette pluralité de voix permet d'aborder des sujets transversaux tels que l'emploi, l'innovation technologique, la transition écologique ou encore la compétitivité internationale. En faisant se croiser ces parcours, Europe 1 tente de reconstituer le tableau complet de la vitalité économique nationale, au-delà des clivements habituels.

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Jean-Louis Ribes et le modèle de l'inclusion

Un rôle particulier est accordé à Jean-Louis Ribes, directeur général fondateur de DSI Inclusion. Son intervention est significative car elle introduit une dimension sociale cruciale dans le débat économique. En tant que dirigeant d'une structure dédiée à l'inclusion, Jean-Louis Ribes démontre comment l'entrepreneuriat peut être un levier puissant d'intégration et d'équité sociale. Son rôle dans " La France bouge " souligne la volonté de l'émission de ne pas séparer la performance économique de l'impact sociétal. Il représente une catégorie d'entrepreneurs dont l'action contribue directement à la cohésion du corps social, un enjeu majeur dans le contexte politique qui s'annonce.

Marc, Edouard et la continuité du débat public

La programmation complète inclut également Marc et Edouard, qui rejoignent la longue liste des entrepreneurs invités à contribuer à cette réflexion collective. Le format " chaque soir " garantit une immersion profonde pour l'auditeur, permettant de suivre l'évolution des discours sur plusieurs semaines sans rupture. Cette régularité dans la diffusion renforce l'impact des messages véhiculés par ces acteurs économiques. En continuant à faire entendre ces voix jusqu'au cœur de la campagne présidentielle, Europe 1 s'assure que les questions économiques et entrepreneuriales restent au centre du débat public, offrant aux citoyens des éléments de compréhension concrets pour leurs futurs choix électoraux.

Accéder au contenu et aux archives audio

Pour permettre à un large public de suivre cette série, Europe 1 a rendu ces interventions accessibles via ses différentes plateformes digitales. Les auditeurs peuvent écouter la radio en direct ou retrouver l'intégralité des émissions en replay sur l'application dédiée. Cette architecture numérique garantit que les " raisons d'espérer " présentées par Linda Hazi, Jean-Louis Ribes et leurs pairs ne sont pas éphémères, mais constituent une ressource documentaire accessible à tout moment. Le format podcast permet également une consommation asynchrone, facilitant la diffusion de ces analyses économiques auprès de professionnels et de citoyens intéressés par l'avenir de la France.