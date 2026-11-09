Europe 1 diffuse ses archives " Le jour où " et " Secrets de tournage "

Découvrez les rediffusions quotidiennes des chroniques emblématiques d'Europe 1, Le jour où et Secrets de tournage, accessibles via l'application de la radio.

Europe 1 propose chaque jour une rediffusion de sa célèbre chronique " Le jour où ". Ce rendez-vous matinal a marqué la station pendant six ans. Le principe consiste à rappeler les événements historiques survenus à cette date dans le monde. L'émission est agrémentée d'archives sonores exclusives de la radio.

Un retour aux archives historiques

" Le jour où " offrait aux auditeurs une immersion dans l'actualité passée. La chronique explorait les faits marquants du calendrier. Les auditeurs pouvaient revivre l'histoire grâce aux fonds documentaires de la station. Cette rediffusion permet de maintenir vivant cet héritage journalistique.

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Les coulisses du cinéma avec Bruno Cras

La programmation inclut également " Secrets de tournage ". Ce programme est présenté par Bruno Cras. Il révèle des anecdotes de premier choix sur les films. Les réalisateurs livrent eux-mêmes leurs histoires inédites. Cette section approfondit la connaissance du septième art.

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Une accessibilité facilitée via l'application

Les auditeurs peuvent retrouver ces contenus facilement. Europe 1 met à disposition une application mobile dédiée. Celle-ci propose toutes les émissions en replay. Le service permet aussi l'accès à tous les podcasts. La radio est audible en direct via la plateforme.

La pérennité des formats emblématiques

Ces rediffusions confirment la popularité durable des formats. Les auditeurs recherchent cette continuité informative. Le format " Le jour où " restera une référence. " Secrets de tournage " complète cette offre culturelle. Cette stratégie répond aux attentes du public actuel.