Europe 1 diffuse Secrets de tournage du 19 au 30 octobre

Découvrez la programmation exceptionnelle d'Europe 1 pour le mois d'octobre avec la rediffusion intégrale de l'émission Secrets de tournage présentée par Bruno Cras.

La station de radio France Europe 1 a annoncé une programmation spéciale dédiée à son émission culte Secrets de tournage. Cette diffusion se déroulera sur une période précise, s'étendant du 19 au 30 octobre inclus. Les auditeurs pourront écouter chaque jour un numéro complet de cette chronique emblématique.

Présentation et format de l'émission

Bruno Cras est le présentateur attitré de ce programme qui explore les coulisses du cinéma. L'émission offre aux auditeurs des anecdotes de premier choix, directement livrées par les réalisateurs de leurs films préférés. Ce format permet de découvrir les secrets de fabrication des œuvres cinématographiques majeures.

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Période de diffusion spécifique

L'intégralité d'un numéro de l'émission sera diffusée quotidiennement pendant deux semaines consécutives. La période exacte couverte par cette opération s'étend du 19 octobre au 30 octobre. Chaque jour de cette fenêtre temporelle, un nouvel épisode complet sera mis à disposition de l'audience fidèle de la station.

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Autres chroniques disponibles

Outre Secrets de tournage, la station propose également la rediffusion quotidienne de la chronique Le jour où. Ce rendez-vous matinal a été diffusé pendant six ans sur Europe 1. Le principe consiste à rappeler les événements mondiaux survenus à la même date dans l'histoire, agrémentés d'archives sonores exclusives.

Accès aux contenus en replay

Les auditeurs peuvent retrouver toutes ces émissions ainsi que les podcasts via l'application officielle d'Europe 1. La plateforme numérique permet également d'écouter la radio en direct. Cette accessibilité garantit que les programmes restent disponibles hors des plages horaires traditionnelles de diffusion.