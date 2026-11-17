À Europe 1, Laurent Tessier analyse le débat entre Sylvain Durif et Francis Lalanne ainsi que la colère des commerçants après les émeutes.

La chronique matinale d' Europe 1, présentée par Laurent Tessier, offre un éclairage quotidien sur les sujets qui dominent l'actualité française. Dans sa dernière émission consacrée à la veille, Laurent Tessier a sélectionné les débats les plus vifs de la matinale animée par Pascal Praud. Ces interventions préparent également les auditeurs aux échanges directs qui auront lieu entre 16h et 18h.

Débat présidentiel Sylvain Durif Francis Lalanne

Un point central de cette chronique concerne un débat qualifié de lunaire entre deux candidats à la présidentielle. Sylvain Durif et Francis Lalanne ont été les protagonistes de cette confrontation télévisée ou radiophonique. La présence de ces deux figures politiques dans les meilleures anecdotes de l'émission souligne l'intérêt du public pour cette course à l'élysée.

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Polémique visuelle Tibo InShape drapeau

La chronique aborde également une controverse majeure impliquant le youtubeur Tibo InShape. L'internaute a créé une vive polémique en présentant un drapeau français transformé en voile. Cette action symbolique a suscité de nombreuses réactions et a trouvé sa place dans les sujets clés analysés par Laurent Tessier pour l'audience d'Europe 1.

Commerçants Assemblée Nationale violences

Une autre partie importante de l'actualité traitée par Laurent Tessier porte sur la situation des commerçants victimes de violences récentes. Ces professionnels du commerce ont été reçus à l'Assemblée Nationale pour porter leur voix. Ils ont dénoncé leur abandon par les autorités, déclarant explicitement avoir été sacrifiés et livrés aux pilleurs lors des troubles.

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Programme direct 16h 18h Europe 1

Les auditeurs peuvent préparer leur participation en ligne sur ces sujets traités le matin. L'émission prévient que les discussions ouvertes aux auditeurs auront lieu spécifiquement entre 16h et 18h. Cette fenêtre horaire permet à la population de réagir directement aux analyses fournies par Laurent Tessier et à l'équipe de Pascal Praud.

Accès replay podcast application Europe 1

Pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'émission en direct, le contenu reste accessible. La radio propose un accès en direct, mais aussi toutes les émissions en replay. Les auditeurs peuvent également écouter tous les podcasts sur l'application officielle d'Europe 1. Cela garantit que l'analyse de Laurent Tessier et les débats de Pascal Praud restent disponibles.