Consultez les résultats du second tirage EuroMillions du vendredi 20 novembre 2026. Découvrez les numéros gagnants, les chances de gains et les détails des mises.

Le second tirage hebdomadaire de l'EuroMillions a eu lieu ce vendredi 20 novembre 2026. Cette édition régulière permet aux participants de découvrir les cinq numéros et deux étoiles gagnants sélectionnés au hasard. Ces tirages bihebdomadaires s'effectuent chaque mardi et chaque vendredi, offrant ainsi deux occasions supplémentaires de remporter le jackpots aux joueurs inscrits.

Détails techniques du tirage et prix des grilles

Le mécanisme de jeu repose sur la sélection de cinq numéros parmi cinquante disponibles et de deux étoiles parmi douze. Une grille simple coûte 2,50 euros et constitue la base de participation standard. Les tirages de l'EuroMillions ont lieu deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, assurant une fréquence régulière pour les parieurs.

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Canal d'achat FDJ et applications mobiles

Les joueurs peuvent accéder au jeu depuis le site officiel de la FDJ ou via son application mobile. L'application est disponible pour les systèmes Android et iOS, facilitant l'accès aux jeux depuis un smartphone. Le jeu reste également accessible dans les points de vente agréés FDJ, couvrant trois canaux principaux. Ces trois canaux permettent de valider une grille avant chaque tirage, garantissant la prise en compte de la mise.

Pack MultiChances et options de multiplication

Plusieurs formules permettent de multiplier le nombre de combinaisons jouées sur un même tirage. Le Pack MultiChances propose deux formats distincts pour les parieurs. Le premier format comporte 660 grilles simples et 660 codes My Million pour 5 euros la part. Le second format réunit 1 260 grilles simples et 1 260 codes My Million à 7,50 euros la part. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts de chaque pack selon leur budget. La grille multiple autorise la sélection de plus de numéros et d'étoiles qu'une grille simple. Cette option permet de cocher jusqu'à 10 numéros et 12 étoiles par grille. Le prix varie selon le nombre de cases cochées sur la grille.

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Options Étoile+ et abonnements de jeu

L'option Étoile+, facturée 1 euro supplémentaire, offre 1 chance sur 4 de gagner des lots. Cette option permet de remporter un lot avec une seule étoile correspondant au tirage, élargissant ainsi les perspectives de gains. L'abonnement ABO+ permet de jouer les mêmes numéros sur une période de 2 à 5 semaines consécutives. L'abonnement illimité reconduit la même combinaison à chaque tirage sans limite de durée, assurant une continuité automatique.

Risque de jeu et réglementation en France

Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, provoquant des pertes d'argent, des conflits familiaux ou de l'addiction. La loi interdit la vente de jeux d'argent aux moins de 18 ans, dans les points de vente comme en ligne. Jouer comporte des risques d'isolement et de dépendance. Les joueurs peuvent retrouver des conseils sur joueurs-info-service.fr au numéro 09 74 75 13 13. Cet appel est non surtaxé. Des informations distinctes mentionnent un sondage sur la présidentielle 2027 et des événements internationaux.