Euromillions : recherche urgente d'un gagnant d'un million d'euros en Ille-et-Vilaine

La FDJ lance un avis de recherche pour un gagnant d'un million d'euros en Ille-et-Vilaine. Le délai expire le 20 novembre 2026 pour le tirage du 22 septembre.

La Française des Jeux, opérateur public des jeux d'argent en France, a officiellement lancé une opération de localisation pour retrouver un joueur ayant remporté un prix d'un million d'euros lors du tirage Euromillions - My Million. Ce gain exceptionnel concerne spécifiquement le tirage qui s'est déroulé le mardi 22 septembre 2026. L'organisme de régulation des jeux de hasard publie actuellement des informations détaillées afin d'identifier le détenteur du ticket gagnant numéroté BE1018833.

Détails du tirage et ticket gagnant suspecté

Le lot concerné par cette recherche active est attribué au programme My Million, intégré au jeu Euromillions. Le ticket en question a été émis dans le département d'Ille-et-Vilaine, situé en région Bretagne, pour le tirage daté du 22 septembre 2026. La FDJ met en lumière ce code spécifique BE1018833 pour permettre aux éventuels détenteurs ou observateurs de vérifier la validité des informations fournies. L'absence de réclamation de la part du gagnant pendant plusieurs semaines a motivé cette démarche exceptionnelle de sensibilisation du public.

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Calendrier strict pour la réclamation des gains

Le délai légal imparti pour réclamer un prix de cette ampleur est strictement limité à soixante jours à compter de la date du tirage. Pour le tirage du 22 septembre 2026, cette période de validité prendra fin le 20 novembre 2026 à 23 heures 59. Passé ce délai exact, le droit de réclamer la somme de un million d'euros sera définitivement extingué. Le montant non réclamé sera alors considéré comme perdu et devra être réinjecté dans le système des jeux pour de futurs tirages, conformément aux réglementations en vigueur.

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Procédures de contact et statistiques de réclamation

La Française des Jeux précise que les gains ne sont jamais attribués automatiquement sans déclaration explicite du joueur. Bien que la situation reste statistiquement très rare, l'opérateur estime qu'en moyenne un seul gagnant par an ne se manifeste pas pour toucher son prix. Les autorités du jeu suggèrent aux personnes concernées de vérifier leurs anciens billets de loterie, parfois oubliés dans des porte-monnaie, des boîte à gants ou d'autres lieux de stockage domestiques.

Impact et prochaines étapes pour les gagnants potentiels

L'opérateur indique que les avis de recherche publics sont fréquemment efficaces, ayant déjà permis à plusieurs joueurs de se reconnaître via la presse locale. Pour ceux qui pensent correspondre au profil du gagnant décrit, il est impératif de contacter la FDJ avant la date limite du 20 novembre 2026. L'objectif est d'assurer que le titulaire légitime puisse récupérer sa mise avant que les fonds ne soient redirigés vers le pool de cagnotte suivant, perdant ainsi toute valeur pour l'individu en question.