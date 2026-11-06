EuroMillions 6 novembre 2026 : Résultats du tirage et prochaines dates

Retrouvez les numéros gagnants de l'EuroMillions tirés ce vendredi 6 novembre 2026. Consultez les résultats complets et les horaires des prochains tirages marseillais et nationaux.

Le second tirage de l'EuroMillions de la semaine a été effectué ce vendredi 6 novembre 2026. Les joueurs qui ont validé une grille peuvent vérifier les numéros et les étoiles tirés au sort sur cette page. Deux rendez-vous par semaine, le mardi et le vendredi. Ce vendredi 6 novembre 2026 se tenait le second tirage hebdomadaire de l'EuroMillions. Pour participer, les joueurs cochent 5 numéros parmi 50, puis 2 étoiles parmi 12. Une grille simple est facturée 2,50 euros. Vendredi 6 novembre 2026 se tenait le second tirage de l'EuroMillions de la semaine. Les numéros gagnants ainsi que les étoiles sont consultables sur cette page. Les joueurs ont la possibilité de valider leur grille par deux canaux numériques, le site de la FDJ et l'application mobile FDJ disponible sur Android et iOS, ou bien de se rendre dans un point de vente physique. Ces trois modes de participation permettent d'accéder au même tirage dans les mêmes conditions. Le tirage EuroMillions est effectué tous les mardis et vendredis vers 21h05. Le tirage My Million, associé à chaque participation EuroMillions, intervient plus tôt dans la soirée, vers 20h20. Les joueurs peuvent valider leur grille jusqu'à 20h15 le jour du tirage. Cette heure limite s'applique aussi bien en point de vente, dans la limite des horaires d'ouverture, que sur le site fdj.fr ou l'application mobile. Ce délai de fermeture permet d'organiser le tirage dans les conditions prévues par le règlement. Une fois l'heure de clôture passée, les prises de jeu sont enregistrées pour le tirage suivant. L'EuroMillions reste un jeu de hasard où chaque combinaison dispose d'une probabilité de sortie identique, indépendamment de l'heure à laquelle la grille a été validée. À noter : Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction... La loi interdit la vente de jeux d'argent aux moins de 18 ans, dans les points de vente comme en ligne. Jouer comporte des risques : isolement, dépendance... retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 - appel non surtaxé). BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu'un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.

Mécanique du tirage EuroMillions et horaires

Le processus de validation pour le tirage EuroMillions s'articule autour de règles précises définies par le règlement du jeu. Les participants doivent sélectionner cinq numéros distincts compris entre 1 et 50, puis deux étoiles comprises entre 1 et 12. Le coût d'une mise simple est fixé à 2,50 euros. Cette structure de mise reste constante pour chaque participation, qu'elle soit effectuée en ligne ou en magasin.

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La diffusion des résultats a lieu systématiquement les jours de tirage à 21h05. Cette heure fixe permet aux médias et aux opérateurs de diffuser les numéros gagnants simultanément à l'échelle nationale et européenne. Le tirage complémentaire, nommé My Million, se déroule précédemment à 20h20. Ce mécanisme distinct offre une chance supplémentaire de gagner un prix fixe, séparé du jackpot principal de l'EuroMillions. La séparation horaire entre les deux événements garantit l'indépendance des tirages et la transparence des opérations.

Channels de participation et limites horaires

La Française des Jeux (FDJ) propose trois canaux principaux pour valider une participation. Le premier canal est le site internet fdj.fr, accessible depuis n'importe quel appareil connecté. Le second canal est l'application mobile FDJ, compatible avec les systèmes d'exploitation Android et iOS. Le troisième canal consiste en la visite d'un point de vente physique autorisé par la FDJ. Ces trois méthodes offrent les mêmes garanties de sécurité et d'équité.

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La limite horaire pour valider une grille est fixée à 20h15 le jour du tirage. Cette contrainte temporelle s'applique uniformément à tous les canaux de vente. Pour les points de vente physiques, cette limite ne peut pas dépasser l'heure de fermeture du magasin. En ligne, la plateforme digitale bloque toute nouvelle transaction à partir de 20h15 précises. Ce délai est crucial pour organiser la compilation des grilles et préparer l'événement du tirage à 21h05.

Implications pour les joueurs et prochaines étapes

Une fois l'heure de clôture de 20h15 dépassée, toute nouvelle validation enregistre la grille pour le tirage suivant. Cette règle assure que aucun gain ne puisse être contesté en raison d'un problème technique ou d'un retard de synchronisation. La probabilité de sortie d'une combinaison reste identique, quelle que soit l'heure de validation dans la journée. Les joueurs doivent donc être conscients que le timing de jeu n'influence pas les chances mathématiques de gagner.

La sécurité des joueurs est une priorité pour les autorités de régulation. La vente de jeux d'argent est strictement interdite aux personnes âgées de moins de 18 ans. Cette interdiction s'applique tant dans les réseaux de vente physique que sur les plateformes numériques. Les joueurs doivent également être informés des risques liés aux jeux d'argent, tels que l'addiction ou les conflits familiaux. Le service joueurs-info-service.fr propose des conseils et une ligne téléphonique au 09 74 75 13 13 pour toute personne cherchant de l'aide. Ces mesures visent à promouvoir un jeu responsable et à protéger les publics vulnérables face aux risques financiers et sociaux.