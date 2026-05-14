EuroDreams: tirage du jeudi 14 mai 2026 et gains à venir

EuroDreams est un jeu de grattage-billets qui propose de remporter 7,2 millions d'euros en identifiant les sept numéros du tirage. Le versement du gain s'étale sur trente ans et chaque mois, le gagnant reçoit 20 000 euros. Le jeu organise deux tirages chaque semaine, le lundi et le jeudi, depuis son lancement en novembre 2023. Le montant du jackpot reste fixe pour chaque tirage. Les joueurs qui trouvent seulement une partie des numéros peuvent aussi remporter des gains.

Les participants devaient identifier les sept numéros du tirage EuroDreams pour remporter 7,2 millions d'euros. Le versement du gain s'étale sur trente ans. Chaque mois, le gagnant reçoit 20 000 euros.

Le jeu organise deux tirages chaque semaine, le lundi et le jeudi, depuis son lancement en novembre 2023. Le montant du jackpot reste fixe pour chaque tirage. Les joueurs qui trouvent seulement une partie des numéros peuvent aussi remporter des gains. Jouez à EuroDreams en ligne ici Voici la combinaison gagnante du tirage EuroDreams du jeudi 14 mai 2026.

Les numéros tirés au sort sont les suivants : 3.7.9.21.24.27. Le N°Dream associé est le 4. Si vous possédez la totalité de la combinaison gagnante à l'exception du N°Dream, vous pourrez tout de même remporter un gain versé en plusieurs échéances, qui s'élèvera à 2000 euros par mois pendant 5 ans. Les résultats de l'EuroDreams : cliquez ici pour avoir tous les détails du jour Vous voulez contrôler vos grilles EuroDreams ?

Connectez-vous sur fdj.fr. Un simulateur de gains est mis à disposition. Vous avez joué en point de vente avec une grille papier ? Scannez-la via l'appli FDJ.

Vos gains sont estimés en quelques secondes. Les joueurs en ligne reçoivent leurs gains sur leur cagnotte personnelle. Le versement intervient rapidement. Les résultats sont disponibles chaque soir de tirage dès 22 heures sur fdj.fr et l'appli FDJ.

TF1 propose une émission dédiée au tirage entre 23 heures et 23h15. Cliquez ici pour tenter votre chance au prochain tirage EuroDreams de la FDJ Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction... retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 - appel non surtaxé)





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