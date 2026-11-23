Dans l'Eure, la DASEN envisage d'exclure temporairement des enfants en situation de handicap. Les associations s'opposent fermement à cette mesure sans solution de remplacement.

La direction académique des services de l'éducation nationale ( DASEN) de l' Eure a suscité une vive controverse en annonçant l'envisageable d'exclure temporairement des enfants en situation de handicap de leur établissement scolaire. Cette proposition, faite dès la maternelle, est perçue comme une réponse urgente aux difficultés de gestion des comportements violents dans les classes. Cependant, cette approche administrative choque profondément les représentants des familles et des associations qui défendent les droits des usagers.

Une proposition provocatrice pour la DASEN

Francine Maragliano, représentante des usagers en situation de handicap auprès de l'Agence régionale de santé (ARS) pour le département de l'Eure, a exprimé sa sidération lors d'une commission exécutive. Elle a déclaré que la communauté éducative et associative était tombée des nues face à cette annonce. Selon les chiffres cités par la DASEN, environ 150 enfants présenteraient quotidiennement des comportements difficiles à gérer, incluant des actes de violence, dans les écoles du département. De plus, 542 enfants seraient en attente d'une place dans un établissement ou service médico-social (ESMS).

Also read « On ne les trouve pas dans le commerce » : pourquoi ces pommes sont uniques dans l’Orne

La directrice académique a justifié cette posture extrême par une crise des moyens et de l'accompagnement. Certains enfants ne bénéficient actuellement que d'une heure de scolarisation par jour, ce qui témoigne d'un dysfonctionnement structurel grave. La DASEN a également évoqué la possibilité d'une scolarisation à domicile imposée pour pallier l'absence de places adaptées dans les structures spécialisées.

Les associations dénoncent un abandon des responsabilités

Les associations présentes à la réunion n'ont pas ménagé leurs critiques envers cette stratégie. Francine Maragliano a souligné que le refus de reconnaître pleinement la souffrance des enseignants, des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), des autres élèves et des familles rendait la situation intenable. Elle a dénoncé le fait de ne pas minimiser les situations de violence ni les impératifs de sécurité, mais d'ignorer totalement l'absence de solutions alternatives viables.

Advertisement

L'argument principal des oppositions réside dans le manque criant de places et d'accompagnement. Laisser ces enfants chez eux sans solution d'accompagnement risque d'aggraver leur isolement et leur souffrance psychologique. Cette mesure aurait également des conséquences économiques désastreuses pour les familles, qui pourraient être contraintes de cesser leur emploi pour s'occuper de leur enfant, les plongeant ainsi dans une précarité accrue.

Il est inacceptable de faire subir aux enfants les conséquences directes du manque de places et de moyens budgétaires. Les associations considèrent que cette exclusion temporaire est une forme de abandon de la part des autorités académiques face à une crise sociale et sanitaire bien plus vaste que la simple gestion de classe.

Impacts concrets et demandes structurelles

Les associations ne comptent pas céder face à cette menace. Elles ont affirmé leur détermination à s'opposer fermement aux évictions scolaires temporaires qui ne seraient pas précédées d'une solution alternative adaptée. L'objectif est d'empêcher que la pénurie de ressources ne se traduise par une exclusion de fait des élèves les plus vulnérables.

Au-delà de cette opposition immédiate, les représentants associentatifs demandent la remise en place urgente d'un observatoire des besoins. Cette instance aurait pour mission d'anticiper les difficultés et de planifier les moyens nécessaires pour assurer une scolarisation effective. Sans cette visibilité à long terme, le risque de répéter ces crises de gestion et d'exclusion reste élevé pour le département de l'Eure.