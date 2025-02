Euphoria: La troisième saison est officiellement lancée !

HBO a confirmé le début du tournage de la troisième saison de la série à succès 'Euphoria'. Le créateur Sam Levinson a exprimé son enthousiasme pour cette nouvelle étape, qui voit les personnages évoluer hors des murs du lycée.

Après des mois de rumeurs, d'espoirs et de craintes, la troisième saison tant attendue d' Euphoria est officiellement lancée. HBO a annoncé que le tournage de la série avait commencé et a partagé une première photo. Il s'agit d'un cliché qui rassurera les fans de la série créée par Sam Levinson qui n'en pouvaient plus d'attendre, même s'ils en ont pris l'habitude. Après tout, il a déjà fallu patienter trois longues années entre la saison 1 (2019) et la saison 2 (2022).

Le succès et la popularité de la série, ainsi que les nombreux projets de ses jeunes interprètes, ont largement perturbé l'agenda initial. On a aussi évoqué des tensions au sein de l'équipe, et il ne faut pas oublier que le succès d'Euphoria a contribué à propulser ses jeunes interprètes vers le firmament hollywoodien. Ils croulent, depuis, sous les projets, et jongler entre les emplois du temps des uns et des autres n'est pas chose aisée. Le casting de la saison 3 s'annonce prometteur. Zendaya (Rue), Hunter Schafer (Jules), Jacob Elordi (Nate), Alexa Demie (Maddy), Maude Apatow (Lexi), Colman Domingo (Ali) ou encore Eric Dane (Cal) seront présents. Mais ce ne sera pas le cas de Barbie Ferreira (Kat) ni de Storm Reid (Gia, la petite sœur de Rue). On rappellera aussi qu'Angus Cloud, l'interprète de Fez, est décédé d'une overdose en juillet 2023. Le créateur de la série, Sam Levinson, a partagé son enthousiasme quant à cette nouvelle saison. « Je n’ai pas une idée précise de ce à quoi la saison va ressembler, mais je sais que le saut dans le temps aura lieu, et que c’est important, car il y a une limite au drame adolescent qu’on peut raconter. (...) Pour moi, en tout cas, c’est une nouvelle étape, et ce sera fascinant de découvrir ces personnages en dehors du cadre du lycée, et de voir comment tout ce qu’ils ont vécu en tant qu’adolescents influence l’adulte qu’ils deviennent dans un monde bien plus vaste. J’ai hâte de voir comment ça va évoluer. », a-t-il déclaré





