EUDA Report: Rise in Drug Use, Diversification of Traffickers and Markets

The European Union Agency for Drug Policy and Addiction (EUDA) has released its annual report, highlighting the increasing risks associated with drug use and the evolving tactics of drug traffickers. The report reveals a significant increase in drug-related deaths, with over 7,600 recorded in 29 EU countries in 2025. It also discusses the diversification of drug markets, the emergence of new psychoactive substances (NSP), and the growing concern over the use of synthetic cannabinoids and opioids.

Les drogues sont de plus en plus nombreuses, puissantes et difficiles à identifier en Europe. Dans son rapport annuel, l’Agence européenne des drogues (EUDA) alerte sur l’augmentation des risques pour les consommateurs et l’évolution des méthodes des trafiquants.

Ce document révèle le coût humain de l’usage de drogues, les derniers chiffres annuels faisant état d’au moins 7.600 décès par surdose dans 29 pays dont les 27 de l’UE, selon Magnus Brunner, commissaire européen chargé des Affaires intérieures et de la Migration, cité dans un communiqué publié avec le rapport. Lorraine Nolan, directrice exécutive de l’EUDA, ajoute que les marchés des drogues évoluent à un rythme effréné, et la diversité des substances dans les rues européennes devient de plus en plus imprévisible.

Il en résulte un risque : les consommateurs peuvent prendre des drogues très puissantes, souvent sans en avoir conscience. La polyconsommation est également courante, les personnes associant différentes drogues d’une manière qui accroît les risques.

Nous constatons que le trafic de drogue n’est plus un domaine isolé de la criminalité, a déclaré ce mardi 9 juin, Magnus Brunner lors d’une visioconférence de presse organisée depuis Bruxelles, ajoutant qu’il est lié au blanchiment d’argent, à la corruption et à la traite d’êtres humains. Le rapport analyse l’évolution de la consommation et du marché des stupéfiants dans les 27 pays de l’UE, ainsi qu’en Norvège et en Turquie.

De nouvelles substances psychoactives (NSP), pointent ces travaux, ajoutant qu’en 2025, 50 NSP ont été signalées pour la première fois en Europe, portant à 1.050 le nombre total de substances surveillées par l’EUDA. La diversification de l’offre de produits à base de cannabis soulève notamment des inquiétudes en matière de santé publique. L’adultération de produits à base de cannabis par des cannabinoïdes de synthèse puissants et la grande disponibilité des cannabinoïdes semi-synthétiques augmentent les risques d’effets nocifs.

Les nouveaux opioïdes de synthèse sont également un sujet de préoccupation majeur. Rien qu’en 2025, sept nouveaux opioïdes de synthèse ont été signalés via le système d’alerte précoce de l’UE, parmi lesquels des nitazènes et des orphines. La kétamine, médicament utilisé en anesthésie, fait l’objet d’un usage détourné de plus en plus fréquent. Si sa consommation globale reste relativement faible, elle se généralise dans certains milieux fréquentés par des jeunes et dans des lieux de vie nocturne.

Le rapport montre que concernant l’acheminement, les criminels ont diversifié leurs itinéraires et leurs méthodes pour échapper à la détection, et ont de plus en plus souvent recours à des ports de moindre importance, à des transferts en mer effectués à l’aide de vedettes rapides et d’autres embarcations, ainsi qu’à des semi-submersibles, des drones et des techniques de dissimulation sophistiquées. Selon l’EUDA, de plus en plus de cannabis est acheminé du Canada et des Etats-Unis, et, dans une moindre mesure, de Thaïlande.

Concernant la cocaïne, après des années de saisies record, le volume intercepté en Europe est tombé à 330 tonnes en 2024, contre 419 tonnes en 2023, ce qui laisse penser que les trafiquants s’orienteraient vers des envois plus petits et plus fragmentés afin d’échapper à la détection. Bordeaux refuse un legs d’une collectionneuse d’art africain et ouvre la voie à des restitutions aux pays d’origine. Xavier Dupont de Ligonnès : suicide, cavale, États-Unis, Algérie...

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