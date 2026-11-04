Eucléa Strasbourg Bachelor Développement des Affaires en Alternance

Découvrez le Bachelor 3 Responsable du Développement des Affaires d'Eucléa Business School à Strasbourg. Formation en alternance après bac+2, titre RNCP niveau 6 et débouchés commerciaux détaillés.

Eucléa Business School lance son Bachelor 3 Responsable du Développement des Affaires en alternance à Strasbourg, une formation de niveau 6 accessible après un bac+2. Cette offre académique, enregistrée sous le numéro RNCP 38602, vise à préparer les étudiants aux métiers stratégiques du commerce, de la négociation et de la gestion client au sein d'entreprises du Grand Est.

Offre académique et cadre institutionnel

Cette formation d'un an est dispensée par Eucléa Business School, établissement membre d'Ed'Learn, le pôle formation d'UNIFY Group. L'école, qui se définit comme une structure à taille humaine, dispose de quatre campus dans la région Grand Est, situés à Strasbourg, Metz, Mulhouse et Reims. Le campus strasbourgeois est précisément localisé au 1 avenue de l'Europe à Schiltigheim, dans le quartier d'affaires de l'Eurométropole, avec une accessibilité facilitée par les tramways et les bus.

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L'entrée en Bachelor 3 est ouverte aux titulaires d'un BTS ou d'un DUT/BUT de niveau 5. La scolarité s'articule autour d'un rythme spécifique en alternance : deux jours en établissement, le lundi et le mardi, et trois jours en entreprise, du mercredi au vendredi. Ce dispositif permet d'opter soit pour un contrat d'apprentissage, soit pour un contrat de professionnalisation, offrant ainsi une flexibilité adaptée aux profils des futurs commerciaux.

Compétences et missions en entreprise

Le programme académique combine développement des affaires, négociation commerciale, gestion de portefeuilles clients et pilotage d'activité. Les étudiants apprennent à analyser un marché, à identifier de nouveaux clients et à construire une stratégie de vente durable. Une dimension importante est également accordée au management, avec des modules sur la gestion et l'animation d'équipe pour préparer les futurs responsables à encadrer des collaborateurs.

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Eucléa Business School mentionne plusieurs débouchés professionnels pour les titulaires de ce titre RNCP niveau 6. Parmi les postes visés figurent le business developer, le responsable de clientèle, le responsable compte secteur, le key account manager et le technico-commercial. Chaque rôle implique des tâches distinctes : le suivi des besoins clients, le développement de l'activité ou l'association de la connaissance technique à la relation commerciale.

Il convient de noter que les missions varient considérablement selon les entreprises d'accueil. Le titre seul ne suffit pas à définir les responsabilités exactes du poste. Il est donc crucial de comparer les offres d'alternance et de repérer les tâches récurrentes dans les postes qui intéressent le candidat. Une mission centrée sur la négociation pourra accorder moins de place à l'analyse de marché qu'un autre poste similaire.

Poursuite d'études et perspectives

Après l'obtention de ce Bachelor, les étudiants souhaitant poursuivre leurs études peuvent intégrer les Mastères proposés par l'école à Strasbourg. Le Mastère Manager du Développement d'Entreprise et Commercial couvre le développement commercial et le management, tandis que le Mastère Manager de la Stratégie Marketing se concentre sur les aspects stratégiques du marketing. Ces formations complémentaires sont accessibles directement après un bac+3.

Pour les étudiants orientés vers la communication, Eucléa propose un Bachelor Chargé de Marketing et Communication à Metz, mais pas à Strasbourg. Dans ce cas, il faut vérifier la place accordée à la communication digitale et aux réseaux sociaux dans le programme choisi. Pour le Bachelor 3 Responsable du Développement des Affaires à Strasbourg, l'approche reste globale, couvrant la relation client, la négociation et l'organisation de l'activité commerciale sur le long terme.