Étudiants de Lille bloquent le campus Pont-de-Bois, la police intervient

Une soixantaine d'étudiants a tenté de bloquer le campus Pont-de-Bois de la faculté des sciences économiques et sociales à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, mercredi matin. La police est intervenue pour déloger les manifestants, qui protestaient contre les coupes budgétaires.

Mercredi matin, vers 6 heures, une soixantaine d' étudiants a tenté de bloquer le campus Pont-de-Bois de la faculté des sciences économiques et sociales à Villeneuve-d’Ascq, près de Lille. Après une assemblée générale tenue mardi, ils souhaitaient manifester contre les coupes budgétaires , a indiqué à l'AFP Anaïs Gourgand, présidente de l'Unef Lille. Cependant, une demi-heure après le début de l'action, la police est intervenue pour déloger les manifestants.

Selon Anaïs Gourgand, qui dénonce cette « répression », les policiers ont démonté les installations des étudiants et utilisé des gaz lacrymogènes. \La Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du Nord indique que « une cinquantaine de manifestants aux visages dissimulés par des écharpes ou des masques Covid ont tenté de bloquer l'accès » à l'université « en dérobant du matériel sur un chantier BTP à proximité ». Selon la même source, des étudiants sont entrés dans un hall avec « des mégaphones pour perturber les cours ». « Les forces de l'ordre sont intervenues sur la voie publique pour permettre aux étudiants et aux personnels de se rendre sur le campus pour suivre et assurer les cours, mais aussi pour assurer la sécurité des personnes et des biens », ainsi que la sécurité du chantier de la Bibliothèque universitaire de sciences humaines et sociales, a déclaré la communication de l'université. \Des rassemblements ou assemblées générales ont été organisés en France, mardi, à l'appel des syndicats étudiants et personnels des universités et de la recherche publique pour protester contre « le budget et les politiques » d’austérité du gouvernement Bayrou





PROTESTES Étudiants Université Police Coupes Budgétaires

