Étudiant Policier Jugé pour Blessures Involontaires Après Collision à Wasquehal

Un élève policier impliqué dans une collision mortelle à Wasquehal , près de Lille, le 13 février, comparaîtra devant le tribunal le 4 mars pour blessures involontaires. Le parquet a annoncé samedi que l'élève, qui était sous l'emprise de l'alcool, avait percuté cinq personnes se trouvant sur la terrasse du bar « High Bar » avant d'être interpellé.

Les auditions des témoins et du personnel du bar semblent exclure toute altercation avec un client, mais les éléments de l'enquête confirment que le conducteur, en état d'ébriété, a perdu le contrôle de son véhicule. Initialement, la direction du bar avait affirmé que le conducteur avait délibérément percuté des clients et un agent de sécurité, tandis qu'une source policière avait suggéré que l'incident était une réaction après que l'élève policier a été refusé l'entrée du bar en raison de son état d'ébriété. Après sa garde à vue, l'élève policier a été présenté à la justice en vue d'une comparution à délai différé, en attendant les résultats des analyses toxicologiques. Il a été placé sous un contrôle judiciaire strict, avec notamment l'interdiction de conduire tout véhicule à moteur et de paraître à l'école de police. La direction générale de la police nationale a condamné fermement le comportement hors service de l'élève et a exprimé ses pensées aux victimes blessées ou choquées





