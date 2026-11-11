Étudiant en médecine mis en examen pour viols et agressions à Toulouse

Un étudiant de 22 ans de la faculté de santé de Toulouse est suspendu après accusations de viols et agressions sexuelles envers deux patientes d'urgences ; la cheffe des urgences déclare s'agir d'un acte isolé.

Un étudiant de 22 ans, inscrit en quatrième année de médecine, a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles après les accusations de deux patientes accueillies aux urgences du CHU de Toulouse en octobre.

Découverte et mise en examen

Les faits ont été signalés en fin d'octobre à la fois auprès de la Faculté de santé de Toulouse et du CHU. Deux femmes, l'une présentée à l'hôpital Rangueil pour des douleurs abdominales et de gorge, l'autre à l'hôpital Purpan pour des douleurs pelviennes, prétendent avoir été palpées sans leur consentement et caressées dans leurs parties intimes par l'étudiant lors de son stage. L'étudiant a ensuite été placé en garde à vue ; il soutient que les examens effectués répondaient aux douleurs signalées.

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Suite à ces éléments, le tribunal de Toulouse a annoncé la suspension de l'étudiant de ses fonctions hospitalières et son interdiction d'accès à la Faculté de santé de Toulouse.

Réponse de la cheffe des urgences

Pr Sandrine Charpentier, cheffe du pôle urgences adultes, a précisé qu'il s'agissait d'un " acte isolé, le fait d'un individu, pas un défaut d'organisation ". Elle rappelle que les externes reçoivent dès le deuxième cycle une formation complète sur l'interrogatoire, le consentement et le respect du corps patient.

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Selon elle, l'étudiant était déjà formé à la réalisation d'examens cliniques en présence d'un médecin senior, et il ne devait pas passer seul à effectuer des gestes qui nécessitent le consentement explicite du patient. Elle insiste sur le principe du " Jamais la première fois sur un patient ", principe appliqué depuis plusieurs décennies dans l'enseignement médical à Toulouse.

Examens cliniques et consentement

Lors de son stage, l'étudiant a été encadré avec des tâches clairement définies : il devait réaliser l'interrogatoire, expliquer les motifs de consultation et, sous la supervision d'un médecin senior, effectuer un examen clinique. Aucun médecin n'était présent lorsque l'étudiant a été seul avec les patientes en question, pourtant il a effectué un examen complet, y compris de la région pelvienne, sans demander explicitement l'accord des patientes.

La Pr Charpentier souligne que les étudiants apprennent à demander l'autorisation avant de palper, d'ausculter les poumons ou de demander le retrait de vêtements. Le curriculum inclut absolument une formation obligatoire sur les violences sexistes et sexuelles dès la quatrième année.

Impact et mesures à venir

Le Département des urgences et la Faculté de santé portent à la mairie et à la police l'information pour permettre une enquête judiciaire rapide. Les deux institutions déclarent être " pleinement mobilisées " et continueront de prendre les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la dignité des patients.

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L'enquête judiciaire déterminera la qualification juridique de ces actes. En attendant, le stage de l'étudiant est suspendu et il est exclu de l'établissement universitaire. Les patientes restent dans un suivi médical et psychologique continu, et le CHU a mis en place une cellule de suivi pour assurer le bien‑être des autres patients et du personnel.

Les responsables du CHU de Toulouse soulignent que la fréquentation élevée des urgences n'a aucun lien avec cette situation et que chaque incident est traité comme une affaire isolée. L'étude de la psychologie médicale s'appuie sur les données de l'examen et des rapports de police pour prévenir de futurs événements. Les examens et les protocoles d'encadrement des externes resteront inchangés, avec un accent renforcé sur le consentement et le respect des limites professionnelles.