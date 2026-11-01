Étude TEMPUS : Jeûne intermittent et sport pour perdre du gras hépatique

L'essai TEMPUS publie ses résultats sur l'association jeûne intermittent et exercice physique. Perte de graisse à court terme, mais aucun bénéfice durable sur le foie après un an.

Une recherche publiée dans la revue Nature Communications, nommée essai TEMPUS, a évalué l'efficacité de différentes stratégies pour améliorer la santé des personnes en situation d'obésité. Menée par des chercheurs de l'Université de Grenade et de l'institut iMUDS, cette étude a suivi 187 adultes pendant douze semaines. L'objectif était de comparer les effets combinés du jeûne intermittent et de l'exercice physique encadré par rapport à un accompagnement nutritionnel classique.

Efficacite sur la perte de graisse corporelle

Les participants ont été répartis aléatoirement en quatre groupes distincts pour tester ces interventions. Le premier groupe recevait un accompagnement nutritionnel standard incluant des conseils sur l'alimentation méditerranéenne. Le deuxième pratiquait le jeûne intermittent, consistant à concentrer les apports caloriques quotidiens dans une fenêtre de huit heures. Le troisième groupe effectuait un programme d'exercice physique combinant renforcement musculaire et activité aérobie à haute intensité. Le quatrième groupe associait les deux méthodes précédentes. Tous les participants bénéficiaient également de conseils généraux sur l'activité physique.

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Les résultats obtenus après trois mois montrent une amélioration significative de la perte de graisse et de la condition physique pour les groupes pratiquant le sport, notamment lorsqu'il est associé au jeûne. Antonio Clavero Jimeno, chercheur à l'Université de Grenade, souligne que ces données permettent d'évaluer les effets au-delà du simple poids, en prenant en compte les changements des dépôts de graisse dans le foie ainsi que la graisse corporelle totale.

Impact incertain sur le foie gras

L'accumulation de graisse dans le foie, appelée stéatose hépatique, est fréquemment associée à l'obésité et peut évoluer vers des lésions plus graves. Pour mesurer cet impact, les chercheurs ont utilisé l'imagerie par résonance magnétique. La graisse du foie a diminué dans tous les groupes, sans différence statistiquement significative entre les stratégies testées. Cela signifie que la combinaison spécifique n'a pas démontré de supériorité claire pour traiter la stéatose par rapport aux autres approches.

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Néanmoins, un signal encourageant apparaît chez les participants présentant une stéatose au début de l'étude. Après douze semaines, environ trente pour cent des personnes associant jeûne et exercice ne remplissaient plus les critères diagnostiques de la maladie, contre seulement six pour cent cinq dans le groupe témoin. Une réduction plus importante de la graisse hépatique a également été observée chez les hommes pratiquant la double intervention, mais pas chez les femmes. Alba Camacho Cardeñosa précise que ces analyses ne permettent pas encore de conclure à une action différenciée selon le sexe.

Perte des bénéfices après un an

C'est la principale limite de ces résultats : un an après la fin du programme, les chercheurs n'observaient plus aucune différence entre les groupes concernant le poids, la composition corporelle ou la graisse du foie. Les bénéfices constatés à trois mois ne se sont donc pas maintenus spontanément dans la durée. Le groupe témoin ayant bénéficié de conseils sur l'alimentation et l'activité physique, cet accompagnement a pu contribuer à la diminution observée dans l'ensemble des groupes, atténuant les écarts initiaux.

L'étude ne permet pas de déterminer précisément pourquoi les écarts se sont estompés. Pour les chercheurs, de futurs travaux devront évaluer des programmes plus longs, notamment chez les personnes présentant une accumulation importante de graisse hépatique. Ils cherchent également des moyens de préserver les améliorations obtenues, car perdre du poids est une chose, tandis que maintenir les résultats en est une autre.

Recommandations pour les patients

L'essai TEMPUS montre que l'association d'une fenêtre alimentaire de huit heures et d'une activité physique encadrée peut favoriser la perte de graisse à court terme. En revanche, il ne démontre pas d'avantage significatif sur la graisse du foie par rapport aux soins usuels, ni de bénéfice durable après un an. Cette méthode efficace pendant un programme encadré ne garantit pas que ses effets persisteront une fois l'accompagnement terminé.

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Le jeûne intermittent ne convient pas nécessairement à tout le monde. Avant de modifier ses habitudes alimentaires, mieux vaut en parler à un professionnel de santé, notamment en cas de traitement médicamenteux, de maladie chronique ou d'antécédents de troubles du comportement alimentaire. Au-delà des kilos perdus, cette étude rappelle que la prise en charge de l'obésité ne se résume pas à une méthode alimentaire unique.