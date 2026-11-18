Une étude de l'Insee datée de novembre 2026 montre que les Hauts-de-France enregistrent le plus faible taux de non-natifs en France métropolitaine.

Une étude détaillée de l' Insee, publiée le mardi 17 novembre 2026, révèle que les Hauts-de-France affichent le taux de natifs le plus élevé de France métropolitaine. Sur une population totale de plus de 5 millions d'habitants, seulement 733 800 personnes sont nées en dehors de la région. Cela signifie qu'un résident sur cinq n'a pas vu le jour dans les territoires de cette zone géographique. Cette proportion représente la plus faible part de non-natifs parmi l'ensemble des régions françaises.

Définition de la mobilité résidentielle régionale

Le Nord et le Pas-de-Calais constituent les deux départements où le pourcentage d'habitants nés hors du département est le plus bas. Ils s'établissent respectivement à 25 % pour le Nord et à 27 % pour le Pas-de-Calais. Cette réalité contraste fortement avec l'Oise, où cette proportion atteint 53 %. L'Aisne enregistre 38 % de non-natifs tandis que la Somme se situe à 33 %. Les personnes nées en dehors de la région proviennent principalement de l'Île-de-France ou de l'étranger. Parmi ceux nés en France, 30 % sont originaires de la capitale. Le Pas-de-Calais se distingue comme le département accueillant le moins d'étrangers avec seulement 3 % de la population. Le Nord compte 9 % d'étrangers tandis que l'Oise atteint 11 %. Les habitants non natifs de la région contribuent tout de même à enrichir la population active locale.

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Profils des immigrés régionaux etatuts sociaux

Les données de l'Insee indiquent que les non-natifs s'installent prioritairement dans les espaces urbains denses des Hauts-de-France. Les cadres représentent 25 % des personnes nées hors de la région. Ce taux est nettement supérieur aux 14 % observés parmi les natifs de la région. L'inverse est vrai pour la catégorie des ouvriers. La proportion d'ouvriers est plus élevée chez les natifs, représentant 25 % de cette population contre 20 % pour les non-natifs. Les personnes nées à l'étranger constituent 430 300 habitants de la région. Ces chiffres traduisent une attractivité résidentielle plus modeste qu'ailleurs. Le nombre de non-natifs progresse toutefois depuis dix ans. Cette situation reflète une dynamique migratoire lente mais constante dans la zone.

Attractivité différentielle des métropoles lilloises

À Lille, 32 % des habitants ne sont pas nés dans leur ville selon les données récentes. La ville d'Amiens présente une proportion nettement plus élevée avec 48 % de non-natifs parmi ses résidents. Ces chiffres montrent une attractivité variable selon les centres urbains de la région. Les Lillois non natifs de la commune sont plus qualifiés que leurs homologues natifs. Ils sont aussi plus souvent en études, un phénomène lié à l'attractivité de l'offre de formation supérieure à Lille. Parmi les 161 300 non-natifs vivant dans l'intercommunalité de Lille, 21 % sont nés dans une autre région française. 17 % de ces mêmes personnes sont nées à l'étranger. La ville de Lille compte moins d'habitants nés en dehors de la région que d'autres villes de taille comparable.

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Impact social et perspectives démographiques

La région affronte également un défi social majeur avec le taux de jeunes ni en emploi, ni en étude, ni en formation. Ce groupe représente une part significative de la jeunesse locale. L'attractivité résidentielle reste un facteur clé pour le développement économique futur. Les données de 2023 montrent que la région tente de compenser sa faible mobilité naturelle.

L'Insee souligne que la faible proportion de non-natifs indique une attractivité modeste comparée aux autres régions. Cependant, la progression observée depuis dix ans suggère un changement de cap. Les autorités locales doivent probablement renforcer les politiques d'attractivité pour attirer davantage de talents. La diversité des origines reste un levier important pour la dynamique de la population active. L'avenir démographique de la région dépendra de sa capacité à attirer de nouveaux résidents qualifiés.