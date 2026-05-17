Étrangement mortel à Modène : Un infructueux vol de piétons et une tentative d'enlèvement (avant de se faire arrêter contre), puis une agression sanglante telle qu'une jambe a dû être amputée

Modène a été le théâtre du drame samedi 16 mai 2026 : la voiture d'un conducteur inconnu des services de police s'est enfuie en percutant plusieurs passants avant de s'écraser dans une vitrine. Son agresseur a alors brandi un couteau, blessé un passant avant d'être arrêté par des passants courageux qui ont réussi à le rattraper. Face à l'attaque, quatre passants sont blessés, dont l'une des blessures graves est amputée des deux jambes.

Un homme a foncé dans la foule à Modène avant de sortir de son véhicule avec un couteau, le 16 mai 2026. La voiture a pénétré à grande vitesse dans une rue du centre-ville, pleine de piétons et de cyclistes, selon des images de vidéosurveillance diffusées par les médias.

Le conducteur, un jeune Italien d'origine marocaine, a renversé plusieurs passants avant de s'écraser dans une vitrine, percutant de plein fouet une femme, a indiqué la préfète de Modène, Fabrizia Triolo, lors d'une conférence de presse samedi soir. Il a ensuite tenté de s'enfuir, courbu et rattrapé par quatre passants contre lesquels il a sorti un couteau. Il a blessé l'un d'eux avant d'être interpellé. L'une des blessures graves a dû être amputée des deux jambes.

On compte parmi ces blessés graves une Allemande et une Polonaise, a précisé le maire de Modène, Massimo Mezzetti. Le conducteur, né en 1995, diplômé en économie, était inconnu des services de police. Mais il avait traversé en 2022 « un état de perturbation psychique », a indiqué la préfète.

« Il avait été pris en charge par le centre de santé mentale pour des troubles schizoïdes, mais on avait perdu sa trace après cette première période d'observation au sein d'un centre de soins », a-t-elle précisé. Le conducteur n'était pas sous l'empire de « substances psychotropes » ce samedi. Son domicile près de Modène a été perquisitionné.

Il s'agit d'un « acte extrêmement grave, mais il est important d'en comprendre la nature, le motif, attendons tous d'avoir des informations », a souligné le président de la région d'Emilia-Romagna, Michele De Pascale, lors de la conférence de presse.

« Je crois qu'il faut aussi faire preuve de la prudence nécessaire, puisque nous ne disposons pas encore d'éléments clairs, et qu'il faut attendre l'issue des enquêtes du parquet ». (...





20minutesparis / 🏆 72. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Crime Brutal Crime Agression Tourisme Entrepreneurs Investissement Investissement Auvergne-Rhône-Alpes Alimentation Agriculture Artisanat Agriculture Création D'emplois Lieux Touristiques Internationaux

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Premier League: Arsenal dévoile son maillot domicile pour la saison 2026-2027Arsenal a révélé ce vendredi son kit domicile pour la saison prochaine et l’équipementier Adidas a fait dans le classique. L’identité visuelle du club londonien a été respectée pour ce maillot qui célèbre les 20 ans d’Arsenal à l’Emirates Stadium.

Read more »

De la robe courte au tailleur, Virginie Efira impose son style au Festival de Cannes 2026Venue au Festival de Cannes présenter deux films, Virginie Efira s'est distinguée sur le tapis rouge… et ailleurs.

Read more »

Montpellier à suivre en direct, Retour de Top 14 2025-2026 (16/05/2026)Bienvenue sur le live de L'Équipe pour suivre ce match de rugby en direct entre Castres et Montpellier (Top 14 2025-2026, 24e journée). Le coup d'envoi de ce match, qui se déroulera au stade Pierre-Fabre (Castres) sera donné le samedi 16 mai à 16h35. Avant la rencontre, Castres est classé à la 10ème place de et Montpellier à la 2ème.

Read more »

Giro 2026, 8ème étape (Chieti - Fermo): classement et résumé de la courseRésumé et classement : Giro 2026, 8ème étape, départ donné le samedi 16 mai 2026 à 13h35.

Read more »