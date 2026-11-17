Après un voyage en Bourgogne tendu, Etienne menace de quitter Cindy G. Les désaccords familiaux et la chambre séparée révèlent une relation fragile à risque.

La relation entre l'éleveur normand Etienne et l'infirmière Cindy G traverse une zone de turbulences majeure après leur séjour en Bourgogne. Dans l'épisode 14 de L'amour est dans le pré diffusé le 23 novembre sur M6 et disponible sur M6+, la tension monte rapidement entre les deux candidats.

Un choix amoureux suivi de retrouvailles difficiles

Après avoir hésité longtemps entre deux prétendantes prénommées Cindy, Etienne a finalement choisi Cindy G pour poursuivre l'aventure. Cette décision a laissé sa rivale sur le bord de la route et devait initialement marquer le début d'une histoire solide. Cependant, les retrouvailles en Bourgogne chez l'infirmière prennent une tournure inattendue et conflictuelle.

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Cindy G, qui vit désormais angoissée à l'idée de laisser derrière elle le cocon décoré avec soin, insiste pour que son compagnon endosse un rôle majeur dans son avenir. Elle souhaite que Etienne rencontre sa famille et accepte les responsabilités liées à la relation. Malheureusement, ces discussions cruciales tournent rapidement à l'aigre dès la première nuit passée ensemble sur les terres bourguignonnes.

Chambre séparée et malaise familial croissant

Les tensions se manifestent physiquement lorsque Cindy repousse fermement Etienne qui tente de la rassurer. Face caméra, l'infirmière reconnaît que ces difficultés ne sont pas nouvelles mais refuse de préciser le sujet exact des disputes. L'agriculteur explique également que la nuit s'est achevée avec une chambre séparée, soulignant la sensibilité mutuelle des deux personnages.

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Etienne admet que le moindre mot peut être mal interprété par l'autre, créant un climat de malaise persistant. Le frère de Fabien, ne se sentant pas en état de rencontrer la famille de Cindy après cette nuit agitée, provoque une nouvelle crise. Cette absence de soutien rassurant alimente les peurs de l'infirmière quant à la solidité de leur union.

Menaces de rupture et prochaines étapes décisives

La peur de Cindy G de tout perdre prend le dessus, craignant qu'Etienne ne décide d'envoyer tout valser une fois installé dans son nouveau cadre de vie. Alors que l'agriculteur insiste désormais pour rencontrer la famille, Cindy souhaite annuler cette étape par protection. Cette inversion des rôles et la communication dégradée soulignent l'urgence d'une réconciliation.

Les téléspectateurs découvriront les suites de cette histoire conflictuelle le lundi 30 novembre à 21h10 sur M6. L'édition actuelle de L'amour est dans le pré montre que la distance géographique et les différences de personnalité mettent sérieusement à l'épreuve les sentiments des candidats. La suite de cette relation restera à suivre avec attention.