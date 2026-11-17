Etienne sort de sa reserve pour defendre Cindy G, ciblee par des attaques virulentes sur les reseaux sociaux. L'agriculteur normand denonce le montages de l'emission.

L'agriculteur normand Etienne, personnage central de l'emission L'amour est dans le pre, a decide de mettre un terme au silence qui l'entourait depuis le debut de sa saison. Face a la vague de commentaires haineux se detonant sur les plateformes numeriques a l'encontre de Cindy G, il a choisi de prendre publiquement la parole pour defendre l'integrite de sa candidate. Cette intervention directe marque un tournant dans la relation entre l'emission et son public, alors que la tension monte dans le milieu des agribouees.

Defense de Cindy G face au harcelement numerique

Etienne declare clairement que Cindy G fait l'objet d'une persecution injustifiee sur les reseaux sociaux, ou elle est systematiquement qualifiee de femme toxique par des internautes furieux. L'eleveur laitier, qui se presente comme un homme de la terre habitue a la discrecion, ne cache plus son agacement face a ce qu'il considerent comme des attaques personnelles sans fondement. Il affirme avec vehemence qu'elle est une personne tres bien et qu'elle prend cher, denoncant avec energie ce qu'elle recoit quotidiennement en ligne.

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Cette protection declarative intervient alors que la candidate de Saint-Lot subit des attaques particularment virulentes depuis la diffusion des premiers episodes. Les critiques ne manquent pas de qualifier son comportement devant les cameras, soulignant une forme d'acharnement de la part d'une partie de l'audience. Pour Etienne, cette mobilisation en sa faveur est une necessite morale, car il estime que la jeune femme merite le respect et non cette cascade d'insultes.

Le role du montage televisuel dans la perception du public

Un element central de la defense d'Etienne repose sur la nature meme de la production televisuelle et son influence sur l'opinion publique. L'agriculteur insiste lourdement sur le fait que le montage de l'emission ne raconte pas toute l'histoire des candidats. Il explique que les images diffusees sont seleccionees avec soin pour creer un narrative engageant, loin de restituer la realite de chaque instant passe ensemble par le couple.

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Etienne rappelle que les spectateurs ne voient que des sequences ciblees sur des points de friction specifiques, sans avoir le contexte entier. Selon lui, si les candidats etaient filmes en continu, la balance serait a zero, car il est normal que deux personnes en meconnaissance reciproque puissent se heurter. Il met en garde contre la tentation de juger les individus sur la base de bribes d'information, rappelant que l'emission montre simplement ce qui fait reagir pour le divertissement.

Cette prise de position vise egalement a rappeler aux fideles de l'emission que les images servent rarement a clouer quelqu'un au pilori de maniere definitive. Etienne nie pas les difficultes rencontrees lors de cette aventure televisee, mais il refuse categoriquement que ces difficultes servent de pretexte pour attaquer la personnalite de sa candidate. Il insiste sur le fait que ce que montre l'emission reflete une mise en scene, et non la totalite de la personnalite de la personne de tous les jours.

Avenir du couple et bilan attendu fin novembre

Malgre les accrocs evident dans leur histoire, notamment lors du speed dating ou Etienne avait ete foudroyé par sa rencontre avec la jeune femme, le couple continue de faire face aux turbulences. L'agriculteur a meme exprime sa frustration face au changement de comportement de Cindy G, la qualifiant de trop saine et bien dans ses pompes pour lui, avouant avoir besoin de toxicite. Cette declaration paradoxale souligne la complexite de leur relation et les attentes contradictoires qu'ils nourrissent.

L'avenir de cette liaison reste a determiner, car pour l'heure, on ne sait pas si le couple a tenu bon face a la pression. Le destin de cette idylle ne sera connu qu'au bilan, prevu pour le 30 novembre prochain. En attendant cette date charniere, Etienne reste ferme sur sa position de defenseur de sa candidate, choisissant son camp sans la moindre hesitation. L'episode 13, disponible sur M6+, montre deja les tensions entre les deux protagonistes, notamment apres une nuit particulierement tendue et des reproches mutuels.

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La reaction d'Etienne s'inscrit dans un contexte ou l'attention mediatique sur L'amour est dans le pre ne faiblit pas. Les internautes suivent de pres chaque interaction, chaque regard et chaque mot echappe lors des seances d'enregistrement. En choisissant de sortir de sa reserve, Etienne espere peut-etre apaiser les esprits et ramener le debat sur un terrain plus constructif, loin des insultes de la toile. Sa defense de Cindy G montre une nouvelle facette de son caractere, loin de l'image de l'agriculteur timide habituel.