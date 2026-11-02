Éthiopie : nouvelle vague de violences contre les chrétiens en Oromia

En Éthiopie, une nouvelle vague de violences vise les chrétiens après des attaques en Oromia ayant fait au moins 60 morts selon l'Église orthodoxe.

En octobre 2026, le christianisme éthiopie n est au cœur de l'actualité après des attaques meurtrières dans la région de l' Oromia, en Éthiopie. Selon l'Église orthodoxe éthiopie nne, au moins 60 personnes ont été tuées lors de deux attaques. Le pays fait face à une nouvelle vague de violences visant ses communautés chrétiennes.

Cette situation rappelle l'histoire singulière de cet État africain, où le christianisme est implanté depuis près de 1.700 ans. Le christianisme n'est pas une religion importée récemment par les Européens en Éthiopie. Il y est présent depuis le IVe siècle, bien avant son expansion dans une grande partie du continent européen.

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Une conversion au christianisme dès le IVe siècle

L'histoire remonte au règne du roi Ezana, souverain du royaume d'Aksoum, qui s'étendait sur une partie des actuelles Éthiopie et Érythrée. Vers 330, le monarque adopte le christianisme sous l'influence de Frumentius, un missionnaire originaire de Syrie. Les vestiges de ce royaume, situés au nord du pays, témoignent encore aujourd'hui de cette histoire ancienne.

Selon la tradition, Frumentius avait été capturé puis conduit à la cour royale. Devenu conseiller du souverain, il aurait ensuite rejoint Alexandrie, où il fut consacré évêque avant de revenir évangéliser le royaume. Cette trajectoire est transmise par la tradition religieuse du pays.

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La conversion d'Ezana marque un tournant politique et religieux. Les symboles chrétiens apparaissent notamment sur les monnaies royales, tandis que la nouvelle religion gagne progressivement la population. L'Éthiopie devient ainsi l'un des tout premiers royaumes à adopter officiellement le christianisme, dans la même période que l'Arménie.

Une tradition religieuse qui a traversé les siècles

Contrairement à d'autres régions du monde où le christianisme s'est progressivement implanté au fil des siècles, l'Éthiopie a conservé une tradition religieuse particulièrement ancienne. Son Église orthodoxe Tewahedo appartient à la famille des Églises orientales, distinctes des Églises catholique et orthodoxes byzantines.

Les célébrations religieuses sont notamment marquées par l'utilisation du guèze, une ancienne langue liturgique qui n'est plus parlée au quotidien. Les fidèles observent également de longues périodes de jeûne et célèbrent des fêtes selon un calendrier propre à l'Église éthiopienne.

Cette histoire se retrouve aussi dans le patrimoine du pays. À Lalibela, dans le nord de l'Éthiopie, onze églises ont été directement sculptées dans la roche entre les XIIe et XIIIe siècles. Le site, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, constitue l'un des témoignages les plus remarquables de cette présence chrétienne.

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Dans la région du Tigré, de nombreuses autres églises anciennes, parfois creusées dans la montagne, témoignent également de cet héritage. Ces lieux illustrent la profondeur historique du christianisme dans le pays.

Des chrétiens toujours victimes de violences

Cette implantation ancienne n'a pas épargné les communautés chrétiennes des violences. Ces dernières années, plusieurs attaques ont visé des fidèles et des lieux de culte, notamment dans les régions où les tensions politiques et ethniques sont particulièrement fortes.

En octobre 2026, deux attaques dans la région de l'Oromia ont notamment fait au moins 60 morts selon l'Église orthodoxe éthiopienne. Des habitations ont également été incendiées et plusieurs personnes blessées. Les circonstances précises de ces attaques et les responsabilités restent à établir.

Ces violences s'inscrivent dans un contexte d'instabilité persistant dans plusieurs régions du pays. Les affrontements entre groupes armés et forces gouvernementales ont également provoqué d'importants déplacements de population, ajoutant une pression supplémentaire sur les communautés touchées.