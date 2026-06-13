Été 2026 : découvrez les animations nature gratuites dans le Loiret

Le département du Loiret propose un programme d'animations gratuites pour découvrir la faune et la flore locales. De l'observation des araignées aux balades crépusculaires en passant par la visite d'une ruche, il y en a pour tous les goûts.

L'été approche et le Loiret regorge d'activités pour les amoureux de la nature. Du 17 au 28 juin 2026, plusieurs animations gratuites sont proposées dans différents sites du département.

Que vous soyez fasciné par les araignées, curieux de voir des castors au crépuscule ou intéressé par le monde des abeilles, vous trouverez votre bonheur. Ces sorties sont encadrées par des guides naturalistes qui vous feront découvrir les secrets de la biodiversité locale. Le mercredi 17 juin, rendez-vous aux Varinnes à Saint-Martin-d'Abbat pour une exploration des araignées. Souvent mal aimées, ces créatures sont pourtant fascinantes.

Munis de chaussures de marche et de jumelles, vous apprendrez tout sur leur biologie, leurs techniques de chasse et leur reproduction. L'activité est gratuite mais nécessite une réservation au 06 15 77 44 35. Le vendredi 19 juin, direction la Réserve naturelle de Saint-Mesmin à Mareau-aux-Prés pour observer les animaux qui s'activent à la tombée de la nuit. Castors, oiseaux, insectes et amphibiens seront au rendez-vous.

Une deuxième session aura lieu le vendredi 26 juin à Saint-Ay. Réservation au 02 38 56 69 84. Le samedi 20 juin, le site de Courpain à Ouvrouer-les-Champs ouvre ses portes de 14h à 17h pour une découverte des oiseaux des zones humides. Un animateur sera présent pour vous accueillir et vous prêter du matériel.

Le samedi 27 juin, deux activités sont au programme. De 10h à 12h, une balade à Villemandeur vous aidera à changer de regard sur les plantes dites mauvaises herbes. Gratuit sur réservation au 02 38 07 06 47. De 14h à 17h, rencontrez un apiculteur à Estouy pour découvrir la vie de l'abeille et une ruche pédagogique.

Vous pourrez même repartir avec un pot de miel. Réservation au 02 38 34 06 25.

Enfin, le dimanche 28 juin, une boucle de 4 km autour de l'étang de la noue mazone à Châtenoy vous permettra de comprendre le fonctionnement et l'histoire de cet étang. Prévoyez des bottes, une tenue adaptée et si possible des jumelles. Gratuit sur réservation au 06 72 96 12 52. Ne manquez pas ces occasions uniques de vous reconnecter avec la nature dans le Loiret.

Toutes ces animations sont gratuites mais sur réservation, alors n'hésitez pas à réserver votre place dès maintenant





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