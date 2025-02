États-Unis humilie la Finlande à Montréal

Les États-Unis ont remporté une victoire éclatante face à la Finlande (6-1) lors du deuxième jour des « Four Nations Face-Off » à Montréal. Les frères Tkachuk ont été les stars du match pour les Américains.

Après la victoire du Canada en prolongation contre la Suède, les États-Unis ont enregistré une victoire écrasante face à la Finlande (6-1), jeudi à Montréal, lors du deuxième jour des « Four Nations Face-Off ». Les États-Unis ont dominé la Finlande (6-1) ce jeudi à Montréal, lors du deuxième jour des « Four Nations Face-Off », le tournoi à quatre nations organisé par la NHL. Le Canada avait ouvert la compétition mercredi en battant la Suède (4-3 a.p.).

Les Finlandais ont pris l'avantage en première période avec un but de Henri Jokiharju, défenseur des Buffalo Sabres. Mais les Américains ont rapidement pris les devants grâce à l'exploit des frères Tkachuk. Matthew Tkachuk, des Florida Panthers, a inscrit deux buts et une passe, tandis que Brady Tkachuk, attaquant des Ottawa Senators, a également marqué deux buts. Zach Werenski et Jack Eichel ont également été des acteurs clés avec trois et deux passes décisives respectivement. Malgré six buts encaissés, Juuse Saros, le gardien finlandais, a réalisé 26 arrêts. Connor Hellebuyck, son homologue américain et meilleur gardien de la NHL l'année dernière, a quant à lui arrêté 20 tirs. L'hymne américain a été sifflé par le public de Montréal avant le début du match, suite aux tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada. Le « Four Nations Face-Off » se poursuivra avec les matches Finlande-Suède (samedi à 19 heures) et le choc Canada-États-Unis (dans la nuit de samedi à dimanche à 2 heures). En France, les matches seront diffusés sur la chaîne YouTube de la NHL





lequipe / 🏆 83. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

CANADANATIONALHOCKEYLEAGUE FOUR NATIONS FACE-OFF FINLAND UNITED STATES HOCKEY

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les États-Unis menacent des droits de douane sur les produits européensDonald Trump déclare que l'Union européenne est « très mauvaise » pour les États-Unis et menace de droits de douane de 25 % sur les produits européens à partir du 1er février. Le président américain justifie cette décision par un déficit commercial de 350 milliards de dollars avec l'UE et accuse le bloc de ne pas prendre les produits américains. Il évoque également la possibilité de droits de douane de 10 % sur les produits chinois en raison du trafic de fentanyl.

Lire la suite »

Donald Trump Annonce des Droits de Douane sur les Produits EuropéensLe président américain Donald Trump a annoncé son intention d'imposer des droits de douane sur les produits européens importés aux États-Unis, arguant qu'il s'agit du seul moyen d'être traité correctement. Il affirme que l'UE est très mauvaise pour les États-Unis et que les Européens ne prennent pas suffisamment de produits américains. Trump n'a pas précisé le niveau de cette taxation, mais a déclaré que les États-Unis ont un déficit commercial avec l'UE de 350 milliards de dollars.

Lire la suite »

Donald Trump Lance « Stargate », un Projet d'IA de 500 Milliards de Dollars aux États-UnisLe président américain Donald Trump a annoncé le lancement de « Stargate », un ambitieux projet d'intelligence artificielle (IA) mobilisant des investissements d'au moins 500 milliards de dollars. Ce projet réunira Oracle, SoftBank et OpenAI pour construire des centres de données et propulser la prochaine génération d'IA. Trump affirme que « Stargate » créera plus de 100 000 emplois et détournera les investissements de la Chine vers les États-Unis.

Lire la suite »

Donald Trump suspend les employés des programmes de diversité aux Etats-UnisLes employés des programmes de diversité ont été mis en congé forcé d’ici ce mercredi soir à 17 heures, a confirmé la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Lire la suite »

Donald Trump suspend les employés fédéraux des programmes de diversité aux Etats-UnisAprès la signature d’un décret présidentiel lundi, l’administration Trump ferme les bureaux et suspend les fonctionnaires chargés de promouvoir la diversité dans les agences et services de l’Etat.

Lire la suite »

Retrait des États-Unis de l'OMS : Un Séisme Sanitaire pour l'AfriqueLe président américain Donald Trump a décidé du retrait unilatéral des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce retrait, motivé par des critiques sur les contributions financières et la gestion de la pandémie de Covid-19, représente un défi majeur pour la santé publique mondiale, en particulier pour l'Afrique, qui dépend fortement de l'OMS.

Lire la suite »