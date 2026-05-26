États-Unis : frappes contre des sites de missiles en Iran

Les États-Unis ont frappé des sites de missiles dans le sud de l'Iran, malgré les progrès apparents des négociations pour arriver à un règlement de la guerre au Moyen-Orient.

Les États-Unis ont frappé des sites de missiles dans le sud de l' Iran , malgré les progrès apparents des négociations pour arriver à un règlement de la guerre au Moyen-Orient.

Après des semaines de blocages et de menaces, Washington et Téhéran ont fait état d'avancées dans les discussions ces derniers jours. Donald Trump avait présenté un temps l'annonce d'un compromis imminente, mais les espoirs de paix ont été douchés par l'annonce du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'une intensification de l'offensive menée par son armée au Liban, puis par une attaque contre l'Iran.

Les forces américaines ont mené des frappes de légitime défense dans le sud de l'Iran afin de protéger leurs troupes contre les menaces posées par les forces iraniennes. Les cibles comprenaient des sites de lancement de missiles et des embarcations iraniennes qui tentaient de poser des mines.

L'armée américaine a précisé faire preuve de retenue durant le cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril entre l'Iran et les États-Unis après un mois de guerre qui a fait des milliers de morts et secoué l'économie mondiale. Donald Trump cherche une issue à cette guerre impopulaire dans son pays, qui a gravement perturbé l'économie mondiale en raison du blocage du stratégique détroit d'Ormuz par Téhéran, par où transite en temps normal un cinquième du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié consommés dans le monde.

Les dernières heures ont pourtant été marquées par une nouvelle accélération des échanges diplomatiques pour arriver à une fin de conflit. De hauts responsables iraniens, incluant le négociateur en chef Mohammad Bagher Ghalibaf, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi et le gouverneur de la Banque centrale, se sont rendus lundi à Doha. Cette visite au Qatar est la première de ce type depuis les frappes de représailles menées par Téhéran contre ses voisins du Golfe lors de la guerre.

Donald Trump avait déjà ces dernières heures tempéré les espoirs d'un accord imminent, disant ne pas vouloir se précipiter et avertissant qu'il ne signerait qu'un accord excellent. Téhéran s'est montré également prudent, affirmant que personne ne peut affirmer que la signature d'un accord est imminente. La réouverture du détroit d'Ormuz, verrouillé de facto par l'Iran depuis le début de la guerre lancée par les États-Unis et Israël le 28 février, est un enjeu majeur du conflit.

Donald Trump a évoqué samedi un compromis largement négocié prévoyant sa réouverture, tandis que l'Iran insiste sur le fait que la question nucléaire ne fait pas partie à ce stade du protocole d'accord en discussion et qu'elle serait abordée lors de négociations séparées. Lundi soir, le président Trump a évoqué le dossier de l'uranium enrichi iranien, un des points clefs du conflit, affirmant qu'il serait soit immédiatement remis aux États-Unis et détruit, soit, de préférence, en collaboration et en coordination avec la République islamique d'Iran, détruit sur place ou dans un autre lieu acceptable.

Plus tôt lundi, il a aussi semblé faire monter les enjeux d'un éventuel accord de paix. Dans un long message sur les réseaux sociaux, il a énuméré les dirigeants de pays à majorité musulmane avec lesquels il a discuté ces derniers jours, affirmant qu'après tout le travail effectué par les États-Unis, tous ces pays devraient être obligés, au minimum, de signer simultanément les accords d'Abraham.

Signés en 2020, ces accords ont débouché sur une normalisation des relations des Émirats arabes unis et de Bahreïn, deux proches alliés de Washington dans le Golfe, avec Israël. Mais nombre d'États ont jusqu'ici refusé de se joindre à ce processus, en particulier l'Arabie saoudite ainsi que la Syrie et le Liban, a fortiori depuis le conflit qui a ravagé la bande de Gaza.

Sur le front libanais, un autre cessez-le-feu a été conclu depuis le 17 avril, mais Israël et le Hezbollah pro-iranien s'accusent mutuellement de le violer, poursuivant leurs attaques quotidiennes. Et Benjamin Netanyahu a affirmé lundi qu'Israël allait y intensifier son offensive pour écraser le Hezbollah, après de nouvelles frappes israéliennes qui ont fait trois morts, selon l'agence nationale d'information libanaise, ANI





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