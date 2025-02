États-Unis et Royaume-Uni Absent de l'Accord International sur l'IA

Le discours du vice-président américain J.D. Vance met en évidence la position singulière des États-Unis et du Royaume-Uni sur la régulation de l'intelligence artificielle. Alors que 58 pays, incluant la Chine, l'Union européenne et la France, ont signé une déclaration pour une IA responsable à Paris, les États-Unis et le Royaume-Uni ont refusé de s'y associer.

Mardi dernier, le discours du vice-président américain J.D. Vance a mis en lumière la position singulière des États-Unis (et dans une moindre mesure du Royaume-Uni ) concernant la régulation de l'intelligence artificielle. Le discours a illustré un profond clivage qui persiste sur la question de l'IA. À Paris, 58 pays ont finalement signé une déclaration pour une IA responsable, incluant la Chine, l'Union européenne, la Commission de l'Union africaine, la France et l'Inde.

Le Royaume-Uni et les États-Unis ont refusé d'apposer leur signature sur ce texte. Les signataires ont appelé à une coordination renforcée de la gouvernance de l'IA, soulignant la nécessité de rendre l'intelligence artificielle durable pour les populations et la planète. Le refus de signature des États-Unis et du Royaume-Uni n'est pas surprenant. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, s'était engagé il y a environ un mois à faire du Royaume-Uni un leader mondial de l'IA. Il avait ainsi mis en place un plan d'action visant à attirer les entreprises du secteur en leur permettant de tester leurs innovations au Royaume-Uni avant toute régulation. Le gouvernement britannique souhaite tester et comprendre l'IA avant de la réglementer, afin de s'assurer que la réglementation sera proportionnée et basée sur des données scientifiques. Le vice-président américain a également exprimé son souhait de voir les États-Unis jouer un rôle majeur dans le domaine de l'IA, tout en soulignant les inquiétudes des États-Unis concernant les régimes autoritaires. Une référence implicite à la Chine, qui peut également expliquer la réticence des Américains à adhérer à cet accord.





