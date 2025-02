États-Unis - Canada: Un Match Enflammé par les Tensions Politiques

Le premier match États-Unis - Canada en neuf ans a été marqué par des bagarres et des tensions politiques. La rencontre, qui a rapidement dégénéré en une série de combats, a reflété les tensions actuelles entre les deux pays.

Le premier match États-Unis - Canada en hockey sur glace en neuf ans a fait forte impression. Le match, qui a rapidement dégénéré en raison des tensions politiques entre les deux pays, a été marqué par trois bagarres en seulement neuf secondes. Un scénario prévisible, étant donné que l'hymne américain avait été largement hué juste avant le début de la rencontre.

Les gants sont tombés sur la glace lorsque le Canadien Brandon Hagel et l'Américain Matthew Tkachuk ont commencé à s'échanger des coups de poing sous les encouragements de la foule, tandis que leurs coéquipiers s'éloignaient pour les laisser libres au centre de la patinoire. Les arbitres ont rétabli l'ordre, envoyant les combattants au banc des punitions et tentant de relancer le match. Mais le Canadien Sam Bennett et l'Américain Brady Tkachuk ont à leur tour jeté les gants et échangé des coups jusqu'à ce que les officiels puissent les séparer, Tkachuk rejoignant son frère au banc des punitions. Le match a repris, mais n'a pas dépassé les neuf secondes quand l'Américain J.T. Miller et le Canadien Colton Parayko ont entamé le troisième et dernier pugilat de la soirée. « Dix ans de hockey exhalés en une minute et demie » Les meilleurs joueurs de la NHL des États-Unis et du Canada ne s'étaient pas affrontés sous les couleurs de leurs nations respectives depuis la Coupe du monde de hockey 2016. Les meilleurs joueurs de la ligue sautent traditionnellement les championnats du monde et la NHL a choisi de ne pas envoyer ses joueurs aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang en 2018 et de Pékin en 2022. « C'était probablement, je suppose, dix ans de hockey international exhalés en une minute et demie », a déclaré l'entraîneur du Canada, Jon Cooper, double champion de la Coupe Stanley avec Tampa Bay et futur entraîneur de l'équipe olympique canadienne de 2026. Avec une victoire 3-1, l'équipe américaine a décroché une place en finale du Tournoi des quatre nations jeudi prochain à Boston. Un résultat presque anecdotique.





