Estelle se confie sur son rapprochement physique avec Stéphane

La fin de la dixième saison de Mariés au premier regard approche et l'heure des ultimes bilans est arrivée. Dans l'épisode 16 de l'émission, les plus curieux ont pu découvrir le bilan d'Estelle et Stéphane.

Estelle , la mariée de Mariés au premier regard, se confie sur son rapprochement physique avec Stéphane . La footballeuse a révélé qu'elle avait besoin de prendre son temps pour se rapprocher de son futur mari.

Elle a également expliqué que Stéphane représentait tout pour elle, qu'il était son mari, son meilleur ami, son amoureux et son acolyte. Estelle a également parlé de son tonton de coeur, Yannick Noah, qui avait été absent de la cérémonie de mariage. Elle a expliqué que Yannick Noah était important pour elle, qu'il l'aimait vraiment et qu'elle l'avait considéré comme quelqu'un de sa famille. Estelle a également justifié son envie de l'avoir comme témoin pour son mariage.

La fin de la dixième saison de Mariés au premier regard approche et l'heure des ultimes bilans est arrivée. Dans l'épisode 16 de l'émission, les plus curieux ont pu découvrir le bilan d'Estelle et Stéphane. La footballeuse professionnelle et son mari ont-ils décidé de rester mariés ? On vous dit tout





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