Estelle (Mariés au premier regard) : mon frère absent a bien assisté à la cérémonie !

Estelle, candidate à Mariés au premier regard, nous révèle que son frère absent a bien assisté à la cérémonie de son mariage avec Stéphane. Elle nous raconte également ses liens amicaux avec Yannick Noah, le chanteur et ancien tennisman.

Estelle (Mariés au premier regard) nous révèle que son frère absent a bien assisté à la cérémonie ! - Télé-Loisirs Depuis le petit village de la Loire (5000 habitants) où j'ai grandi, aux plateaux de télévision parisiens, j'ai toujours eu cette soif de découverte et de rencontres.

Le petit écran m'a très vite offert une ouverture sur le monde, la possibilité de voir d'autres manières de penser, de s'habiller, de parler. C'était s'évader et se connecter aux autres en même temps. Je me souviens des premières saisons de la Star Academy que je suivais avec ma maman, de Fort Boyard ou de Qui veut gagner des millions ?

, que je regardais quand j'étais chez mes grands-parents, puis plus tard, des goûters d'adolescente devant Secret Story, Les Anges de la télé-réalité ou encore Hollywood Girls que je débriefais dès le lendemain avec mes copines. Depuis, j'ai eu l'occasion de voir Nikos en vrai, d'interviewer La Voix, de rencontrer Jean-Pierre Foucault et j'ai même le numéro de Shauna Sand, la fameuse Geny G qui portait le programme de feu NRJ12.

À chaque rencontre, je repense à la petite fille qui a grandi loin de tout cela et qui n'aurait jamais imaginé vivre autant d'aventures grâce à son métier. Mais avant d'arriver à Télé-Loisirs, j'ai un peu navigué. J'ai fait un stage de fin d'études pendant quatre mois en Nouvelle-Zélande pour un journal d'expatriés et surtout, j'ai fait mes armes en Presse quotidienne régionale (PQR), la meilleure formation qu'il soit, selon moi, pour un journaliste.

Pas vu à la télé dans Mariés au premier regard : Stéphane a rencontré Yannick Noah après son mariage avec Estelle, ça s'est super bien passé ! Mais une rencontre n'a jamais été évoquée dans l'émission, celle de Stéphane et de Yannick Noah, dont Estelle est très proche. Elle nous raconte dans laquelle elle développe ses liens amicaux avec le chanteur et ancien tennisman Yannick Noah.

Rappelez-vous, en début de saison, la jeune femme annonçait au sportif qu'elle participait à l'aventure et qu'elle allait se marier avec un inconnu. Mais depuis cette séquence, ça a changé. C'est mon idole depuis que je suis petite. Après, il m'a beaucoup apporté au niveau du foot parce qu'il est très fort mentalement.

C'est un soutien que j'ai depuis jeune et on se parle régulièrement, quand il vient dans la région surtout. Je vais le voir en concert, il est venu me voir jouer au FC Metz lors d'un match. De base, c'est la petite Estelle de 7 ans qui est fan, et vu qu'il aime le sport et foot féminin aussi, et ça a créé des liens forts.

Petite, ma mère m'a amenée à un de ses concerts et j'ai beaucoup aimé, ça a créé un moment mère-fille vraiment sympa, donc on l'a refait plusieurs fois. Et un jour à Carcassonne, il me dit : toi, je te vois souvent, et il m'a invitée à l'after. J'étais footballeuse, je devais avoir 15 ans parce que c'était mes premières sélections en équipe de France jeune.

J'avais un maillot de l'équipe de France dans ma valise et j'ai voulu lui donner. Il m'a demandé mon numéro pour me remercier parce qu', vu que c'était une taille assez petite, la relation a commencé comme ça. C'est quelqu'un de très simple donc ça s'est fait naturellement. Oui !

Quand je suis partie aux États-Unis, à 18 ans, on en a beaucoup parlé parce que c'était un tournant de ma carrière. Il était trop content pour moi. J'avais besoin de lui sur le côté mental, il m'a vachement aidée. Quand j'ai signé en Allemagne, je lui ai envoyé mon premier contrat, ma carrière a fait qu'on a gardé ce lien.

Comment avez-vous vécu sa réaction à l'annonce votre mariage ? , il avait juste rencontré mon ex qui était papa. Il était choqué que je me marie avec un inconnu mais il ne connaissait pas l'émission, donc ce n'était pas simple de lui expliquer, il était inquiet. Je l'aime vraiment donc je ne voulais pas qu'il l'apprenne sur les réseaux, j'avais besoin de lui dire avant.

Depuis toujours je me suis dit si un jour je me marie, j'aimerais bien que ce soit mon témoin parce qu'il m'a vachement apporté dans ma vie, mais après le problème c'est que je lui ai dit un peu tard. Il m'a dit : je pense que ça va être compliqué pour moi au niveau de l'organisation.

Si je refais un mariage religieux ou avec vraiment tout le monde, je pense qu'il sera présent, mais là niveau organisation c'était trop compliqué, il ne pouvait pas être là. Il a vu Stéphane oui, mais je n'ai pas fait de vidéo, simplement une photo. C'était après le tournage, ils ne se sont pas vus avant. Mais il y avait du monde, c'était un after concert.

Et puis il a dit : écoutez, j'espère vraiment que tous les deux ça va le faire. S'il sait que je suis heureuse, il est content de toute façon. Il était caché : Estelle (Mariés au premier regard) nous révèle que son frère absent a bien assisté à la cérémonie ! - Télé-Loisir





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