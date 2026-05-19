Estelle et Stéphane (Mariés au premier regard) se sont enamorés malgré le mariage à l'aveugle

Estelle et Stéphane, deux candidats de Mariés au premier regard, se sont fiancés avec un mariage à l'aveugle et ont récemment découvert leurs fiancés, révélant un rapprochement physique bien senti. Estelle avoue qu'elle appréhendait le moment du baiser pendant la cérémonie et avait mis des limites claires, mais le chaste bisou a permis de se sentir rapidement en confiance. Leur premier baiser s'est produit quelques jours après le mariage, lors de la lune de miel en Croatie. Leur relation, bien faite et fidèlement entretenue, suscite l'attention des téléspectateurs.

bat son plein, les rapprochements des couples formés par M6 suscitent toute l'attention des téléspectateurs. La semaine dernière, c'est Estelle et Stéphane qui se sont unis avec un chaste bisou sur le front.

Il a fallu attendre l'épisode de ce lundi 18 mai pour découvrir leur premier vrai baiser. Vidéo Voici - Estelle (Mariés au premier regard) se confie sur son rapprochement physique avec Stéphane avec des débuts de romance dignes des plus beaux contes de fées. La semaine dernière, l'épisode a révélé le mariage à l'aveugle de leur rapprochement physique a mis plus de temps à se faire.

Ce n'est que dans l'épisode 13, diffusé ce lundi 18 mai, que les jeunes mariés se sont embrassés pour la première fois. Estelle avoue qu'elle appréhendait le moment du baiser pendant la cérémonie et avait posé des limites claires.

Cependant, la connexion entre Estelle et son époux était évidente puisqu'ils étaient vraiment complices, parplaçant beaucoup de leur passé et de qui ils sont, ça s'est très bien pass





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