Estelle et Stéphane annoncent leur divorce dans Mariés au premier regard

La footballeuse professionnelle Estelle et son mari Stéphane ont annoncé leur divorce dans le dernier épisode de Mariés au premier regard. Ils ont expliqué les difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur relation et ont accepté la situation. Estelle a qualifié son mari 'd'invivable' et la situation ne s'est pas arrangée au fil des semaines. Stéphane a fondu en larmes, bouleversé par cette décision. Estelle a réagi à son divorce et a accepté la situation. Elle est heureuse d'avoir vécu cette expérience et a conclu que 'on était faits pour vivre un petit bout de chemin ensemble, mais pas pour la vie'.

Estelle et Christophe ont pris la décision de divorcer, comme ils l'ont révélés dans le dernier épisode diffusé sur M6 le mardi 9 juin. Au lendemain de cette annonce, la footballeuse professionnelle a fait une mise au point sur cette rupture.

Estelle et Stéphane sont tombés sous le charme l'un de l'autre. Alors installé en région Parisienne, le moniteur de conduite dans une auto-école a tout plaqué pour rejoindre son épouse à Nice. Dans le sud de la France, Estelle a qualifié son mari 'd'invivable' , et la situation ne s'est pas arrangée au fil des semaines.

'Malheureusement, nous avons pris la décision commune de nous séparer. Ça n'a pas été une décision facile à prendre, ça a été très compliqué parce que je pense que ce n'est pas un manque d'amour', a-t-elle raconté. Puis, elle compare cet échec à un 'manque de compréhension de l'un et de l'autre' : 'On a eu un gros problème de communication'.

De son côté, Stéphane a fondu en larmes, bouleversé par cette décision : 'Je me suis investi, j'ai donné du temps, j'ai quitté mère, famille, amis, travail, logement, j'ai tout quitté pour que ça fonctionne, j'ai fait 950 km et au final c'est un échec des deux côtés', déplorait-il. Au lendemain de cette diffusion, Estelle a réagi à son divorce.

'Ce n'est pas la fin que j'avais imaginée... mais malheureusement, c'est la vie', déclare-t-elle, 'On ne peut pas passer au-dessus de ses propres valeurs'. Et, elle ajoute qu' elle s'excuse auprès de ceux qui sont déçus : 'À la télé, on ne voit pas tout et cette décision est finalement logique pour nous'. Face aux critiques, Estelle répond : 'Vous n'avez pas tous les éléments en votre possession pour pouvoir juger (...

) Seuls Steph et moi savons ce qu'on a réellement vécu'. Estelle a accepté la situation et est heureuse d'avoir vécu cette expérience.

'On était faits pour vivre un petit bout de chemin ensemble, mais pas pour la vie', conclut-elle. Ils ont divorcé début février. La situation entre Estelle et Stéphane a été compliquée depuis le début de leur relation. Ils ont eu des difficultés à communiquer et à comprendre les uns les autres.

Estelle a qualifié son mari 'd'invivable' et la situation ne s'est pas arrangée au fil des semaines. Stéphane a fondu en larmes, bouleversé par cette décision. Estelle a réagi à son divorce et a accepté la situation. Elle est heureuse d'avoir vécu cette expérience et a conclu que 'on était faits pour vivre un petit bout de chemin ensemble, mais pas pour la vie'. Ils ont divorcé début février





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