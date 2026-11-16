Estelle Dossin, candidate Mariés au premier regard, devient maman pour la seconde fois

Ancienne candidate de la saison 7 de Mariés au premier regard, Estelle Dossin annonce sa deuxième grossesse. Retour sur son parcours et la vie de ses anciens compagnons de téléréalité.

Estelle Dossin, ancienne candidate emblématique de la saison 7 de l'émission Mariés au premier regard diffusée sur M6, s'apprête à devenir mère pour la deuxième fois. Trois ans après sa participation marquée par des tensions familiales et une rupture conjugale, l'ancienne secrétaire de direction a tourné la page de sa relation avec le coach sportif Maximilien pour écrire un nouveau chapitre de sa vie.

Une annonce officielle depuis son retour sur les réseaux sociaux

Après plusieurs mois de silence relatif, Estelle Dossin a fait son grand retour sur sa page Instagram le 30 octobre dernier. Elle y a publié un carrousel de photographies accompagnées d'un texte long et émouvant qui ne laissait planer aucun doute sur la raison de sa réapparition publique. La jeune femme y confiait avoir rencontré une personne imprévue qui donnait un tout autre sens à son existence.

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Dans sa publication, l'intéressée déclarait explicitement : "Et puis comme si la vie n'avait pas fini de nous surprendre, un tout petit coeur a commencé à battre". Elle ajoutait une réflexion philosophique sur la confiance en l'avenir, invitant ses followers à arrêter de trop réfléchir pour accueillir les surprises de la vie avec sérénité.

Un père volcanique et une histoire mouvementée en 2023

Le passage d'Estelle Dossin dans l'émission en 2023 était resté gravé dans les mémoires des téléspectateurs principalement en raison de la personnalité de son père, Gilbert Bou Jaoudé. Ses interventions remarquées avaient créé de vives tensions lors de la rencontre avec le futur marié, le coach sportif perpignanais Maximilien. Les experts de M6 avaient d'ailleurs dû organiser une rencontre spécifique entre les deux futurs beaux-pères pour tenter d'apaiser le jeu.

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Sur le papier, le couple semblait promis à un bel avenir, tous deux étant célibataires et Maximilien étant déjà père d'une fillette. Cependant, leurs tempéraments respectifs et l'influence forte de la famille de la jeune femme ont rapidement compliqué leur relation. Après plusieurs heurts lors du mariage et des tentatives infructueuses de vie commune loin des caméras, le couple a fini par décider de rompre, constatant leur incompatibilité profonde.

Le carnet rose du téléfilm s'agrandit avec plusieurs nouvelles paternités

L'annonce de la grossesse d'Estelle Dossin s'inscrit dans une vague de nouvelles maternités et paternités touchant l'ancienne promotion de la saison 7. Son ex-époux, Maximilien, a lui aussi connu une nouvelle paternité. Il avait annoncé la grossesse de sa compagne en février dernier, confirmant ainsi son rôle de père à deux reprises.

Le phénomène dépasse le cadre du couple original. Benjamin, l'ancien mari de Maurine durant la saison 7, est également sur le point de découvrir les joies de la paternité avec sa nouvelle compagne. L'infirmier de bloc opératoire a récemment partagé une échographie et une photo tendre du couple avec son audience. D'autres anciens candidats comme Eddy et Jennifer de la saison 6, ou encore Lucile et Alex de la saison 10, ont également marqué cette période de renouveau familial.

Prochaines étapes et vie privée soigneusement gardée

Depuis l'annonce initiale du 30 octobre, Estelle Dossin ne se prive plus de partager des actualités liées à son état. Le 15 novembre, elle a dévoilé via Instagram Story une photographie de son ventre arrondi, accompagnée de mots pleins de tendresse. Cette mise à jour permet à ses abonnés de suivre l'évolution de sa grossesse à travers une succession de publications personnelles.

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Cependant, l'ancienne candidate de la saison 7 reste discrète sur les détails précis de l'accouchement. Elle n'a pas précisé la date de naissance prévue de son nouveau-né. De même, le genre de l'enfant, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille, n'a pas été révélé au public. Son objectif semble être de profiter de cette période tout en partageant son bonheur avec son entourage numérique, loin des polémiques de l'émission de 2023.