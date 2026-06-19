Estelle Denis critique vertement le manque de climatisation lors d'un spectacle

L'animatrice Estelle Denis a poussé un coup de gueule contre le théâtre des Bouffes Parisiens, qui n'avait pas prévenu le public que la salle n'était pas climatée lors d'une représentation de l'humoriste Moguiz. Elle dénonce une température ressentie de 50 degrés et exige une meilleure information en amont des spectateurs.

Ce jeudi 18 juin, l'animatrice télévisée Estelle Denis a exprimé son mécontentement après avoir assisté à un spectacle de l'humoriste Moguiz . La cause de son courroux : l'absence de climatisation dans la salle, ce qui a rendu l'expérience particulièrement désagréable.

Selon ses dires, la température ressentie dans la salle atteignait les 50 degrés, obligeant les spectateurs à s'éventer avec des petits cartons distribués. Certains ont même préféré partir avant la fin. Au-delà de l'inconfort physique, c'est surtout le manque d'information préalable qui irrite l'animatrice. Aucun message n'avait averti le public que la salle n'était pas climatisée, ce qui aurait permis aux spectateurs de se préparer en conséquence ou de faire un choix différent.

Elle déplore le fait qu'aucune mise en garde n'ait été communiquée, une omission qu'elle considère comme un détail loin d'être anodin. L'incident s'est déroulé au théâtre des Bouffes Parisiens, une salle non climatisée, où le spectacle a donc été gâché par ces conditions extrêmes





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