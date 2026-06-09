Estelle de Mariés au premier regard révèle comment Stéphane a rencontré Yannick Noah

Estelle, candidate de Mariés au premier regard, raconte la rencontre entre son mari Stéphane et le chanteur Yannick Noah, après le tournage de l'émission. Une rencontre brève mais chaleureuse qui a scellé l'approbation de Noah.

Estelle , candidate emblématique de l'émission Mariés au premier regard diffusée sur M6, a récemment dévoilé les coulisses de la rencontre entre son époux Stéphane et le célèbre chanteur Yannick Noah , une personne qui compte énormément pour elle.

Lors du bilan de l'émission, diffusé le 8 juin 2026, le couple a annoncé sa décision de rester uni, confirmant ainsi leur belle histoire d'amour née de ce pari risqué. Mais ce qui a particulièrement intrigué les fans, c'est la relation privilégiée qu'Estelle entretient avec Yannick Noah, et comment ce dernier a accueilli son mariage avec un inconnu.

Dans une interview exclusive, Estelle a levé le voile sur cette rencontre tant attendue, qui s'est déroulée après le tournage de l'émission, lors d'un concert de Noah. Elle a expliqué que Stéphane et Yannick Noah ne s'étaient pas vus avant le mariage, mais que le chanteur avait tenu à parler à Stéphane pour lui donner sa bénédiction. La rencontre elle-même s'est passée de manière informelle, dans les coulisses d'un concert.

Estelle a précisé : Je n'ai pas fait de vidéo, simplement une photo. C'était après le tournage, ils ne se sont pas vus avant. Elle a ajouté que l'échange avait été bref mais chaleureux, et que Yannick Noah avait exprimé son soutien en disant : J'espère vraiment que tous les deux ça va le faire. S'il sait que je suis heureuse, il est content de toute façon.

Cette confidence a ravi les téléspectateurs, qui espèrent voir ce couple durer et permettre à Stéphane de mieux connaître cette figure importante de la vie d'Estelle. Cette révélation intervient alors que l'émission continue de faire parler d'elle, notamment avec les réactions d'autres candidats comme Laury et Antonin, ou encore les décisions importantes prises par Lucile et Alex.

Par ailleurs, Yannick Noah n'avait pas caché son émotion en découvrant qu'Estelle, dont il est proche, participait à l'émission, déclarant même être abattu. Mais après cette rencontre, tout semble s'être bien passé, renforçant la complicité entre les deux hommes. Cette histoire montre que les liens créés lors de l'émission peuvent parfois dépasser le cadre télévisuel, avec des ramifications inattendues dans la vie personnelle des candidats.

Les fans de Mariés au premier regard suivront sans doute avec attention l'évolution de ce couple pas comme les autres





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