Esteban Ocon nie toute violence physique et explique son départ de Haas F1 au Mexique

Esteban Ocon clarifie sa divergence avec Haas F1 avant le GP du Mexique. Le pilote français dément toute violence tout en annonçant son absence de la course.

Le pilote français de Formule 1 Esteban Ocon a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour mettre fin aux spéculations concernant son absence du Grand Prix du Mexique. Après avoir été écarté par son équipe, Haas F1, il a publié une story Instagram pour expliquer la situation. Il y affirme qu'une divergence de points de vue a bien eu lieu, mais rejette fermement toute accusation de violence physique. Cette déclaration intervient quelques minutes après la fin des qualifications, au moment où les rumeurs sur les raisons de son exclusion se multipliaient dans la presse spécialisée.

Un rejet catégorique des allégations de violence

Dans son message officiel, Ocon a tenu à aborder formellement les rapports médiatiques et les spéculations entourant sa situation actuelle. Il mentionne qu'une discussion avec les parties impliquées a eu lieu la nuit précédente suite à cette différence de points de vue. Bien qu'il reconnaisse le fait que cet échange s'est produit, il insiste sur le fait qu'aucune forme de violence physique n'a été utilisée pour résoudre ces différences. Il condamne fermement la violence sous toutes ses formes et plaide pour que les désaccords soient toujours traités avec professionnalisme et respect.

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Une saison difficile et une fin de contrat en cours

Cette situation intervient dans un contexte de fin de contrat pour le pilote tricolore chez Haas, où il n'a pas réussi à s'imposer pleinement durant ses deux saisons. Le bilan statistique de cette année est peu en faveur d'Ocon, qui n'a inscrit que sept points depuis le début de la saison. En comparaison, son coéquipier anglais a marqué vingt-trois points, soulignant la différence de performance entre les deux pilotes de l'écurie. Cette dynamique a probablement influencé la décision de l'équipe de le remplacer pour ce week-end de course à Mexico.

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Un futur en Formule 1 malgré l'absence de volant

Malgré son départ imminent de l'écurie Haas, Esteban Ocon devrait rester en Formule 1 la saison prochaine. Actuellement sans volant pour l'exercice 2027, alors que presque tous les baquets sont déjà attribués, il est prévu qu'il devienne pilote de réserve. Avant cette annonce, il avait participé à la deuxième séance d'essais libres, la seule session qu'il a courue. Il y avait réalisé le treizième temps, devançant son jeune coéquipier qui avait pris part à la première session. Le pilote demande instamment qu'on évite les spéculations pendant que cette affaire est en cours de traitement, promettant des mises à jour ultérieures en temps voulu.