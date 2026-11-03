Esteban Ocon exclu de Haas F1 fin 2026 au profit de Rafael Câmara

Haas F1 Team confirme le remplacement d'Esteban Ocon par Rafael Câmara pour les quatre dernières courses de la saison 2026, marquant la fin de l'aventure du Français.

La TGR Haas F1 Team a annoncé officiellement ce mardi 3 novembre que le pilote français Esteban Ocon ne disputera plus aucune course sous ses couleurs pour le reste de la saison 2026. Cette décision marque une rupture immédiate après son exclusion lors du Grand Prix du Mexique, survenue à l'issue des deuxième essais libres du week-end dernier.

Remplacement immédiat par Rafael Câmara

Le Brésilien Rafael Câmara prendra directement la place d'Esteban Ocon dans la monoplace Haas pour les quatre dernières épreuves du championnat. Il effectuera ses débuts en Formule 1 sur le circuit de São Paulo, son pays natal, en tant que titulaire aux côtés d'Ollie Bearman. Ce changement intervient alors que Ryo Hirakawa avait temporairement remplacé Ocon au Mexique.

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Confirmation officielle via les réseaux sociaux

L'écurie américaine a publié un communiqué précisant qu'Esteban Ocon ne courra plus en son nom dans le Championnat du Monde de Formule 1 FIA 2026. Le texte souligne également que Rafael Câmara sera désormais associé à Ollie Bearman pour le Grand Prix de São Paulo. Cette annonce valide sa nomination récente comme pilote à temps plein pour la saison 2027.

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Divergences internes et absence d'altercation physique

Esteban Ocon, âgé de trente ans, a confirmé l'existence d'une divergence de points de vue avec la direction mais a catégoriquement nié toute altercation physique avec le directeur Ayao Komatsu. Ces rumeurs circulaient avant la communication officielle de l'équipe concernant son départ anticipé du volant pour cette année.

Avenir professionnel et perspectives 2027

Le Normand pourrait devenir pilote réserve pour l'année prochaine auprès d'une autre structure, potentiellement Mercedes. En parallèle, Rafael Câmara officialise sa transition vers le statut de titulaire complet dès 2027, mettant fin à la période d'intérim ou de développement qui précédait son arrivée définitive dans l'échelon roi.