Esteban Capilla, troisième ligne de l'Aviron Bayonnais, retenu pour le match contre l'Angleterre A

Fabien Galthié a convoqué Esteban Capilla ce lundi dans la liste des 28 joueurs pour préparer le match France A - Angleterre A, ce vendredi à Vannes. Il a été sélectionné pour son vitesse, son saut et son maniement du ballon.

Esteban Capilla a été retenu ce lundi dans la liste des 28 joueurs convoqués à Marcoussis pour préparer le match face à l’ Angleterre A vendredi 19 juin à Vannes .

Il court très vite, saute haut, brasse des avants dans les rucks et manie le ballon comme un trois-quarts. Champion du monde U20, international à VII et bientôt à XV, le troisième ligne Esteban Capilla (23 ans) fait partie des profils hybrides qui ont tapé dans les lunettes du sélectionneur Fabien Galthié pour le match contre l’Angleterre A vendredi à Vannes. Entretien autour d’une grenadine avec un Bayonnais ambitieux au culot rafraîchissan





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Esteban Capilla Aviron Bayonnais France A - Angleterre A Vannes Fabien Galthié Rugby Selectionneur Angleterre A Match Vitesse Saut Maniement Du Ballon Champion Du Monde U20 International À VII Troisième Ligne Profil Hybride Grenadine Bayonnais Ambitieux Culet Rafraîchissant

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cambriolage du matériel de l'équipe d'Angleterre et actualités sportives diversesL'équipe d'Angleterre récupère des affaires volées après un cambriolage à Kansas City, deux arrestations. Retour sur les faits et les prochains matchs des Three Lions à la Coupe du monde 2026, ainsi que d'autres news sportives notables.

Read more »

Baseball (Division 1) : La Rochelle retrouve la tête mais « peut encore faire mieux », selon Maxence EstebanLes Boucaniers ont fait carton plein contre Sénart (2-1, 4-1). La dynamique est remarquable, elle renforce les ambitions

Read more »

L'Angleterre remporte la Coupe du monde de fléchettes, premier titre par équipes pour Luke LittlerLuke Littler (n°1) et Luke Humphries (n°2) se sont adjugé la Coupe du monde de fléchettes par équipes, ce dimanche à Francfort. En finale, les Anglais ont battu 10-5 les Néerlandais Gian Van Veen (n°3) et Michael Van Gerwen (n°4).

Read more »

Vol d'équipements de l'équipe d'Angleterre : deux chauffeurs routiers inculpésDeux frères chauffeurs routiers de San Antonio ont été inculpés pour le vol de matériel appartenant à l'équipe d'Angleterre, estimé à 15.000 euros, avant restitution. Ils risquent une peine de un à sept ans de prison.

Read more »