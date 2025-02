EssilorLuxottica affiche un bénéfice record en 2024

EssilorLuxottica a réalisé un bénéfice record en 2024, grâce à sa diversification dans les lunettes connectées, les solutions auditives et le diagnostic ophtalmique. Le groupe a également enregistré une croissance de son chiffre d'affaires.

EssilorLuxottica a enregistré des performances exceptionnelles en 2024, atteignant un « bénéfice record» grâce à sa diversification dans les lunettes connectées , les solutions auditives et le diagnostic ophtalmique . Le groupe, issu de la fusion d'Essilor et de Luxottica, a réalisé un bénéfice net de 2,36 milliards d'euros (+3%) pour un chiffre d'affaires en hausse de 4,4% à 26,5 milliards d'euros, selon un communiqué.

Les investisseurs tablaient sur un bénéfice net (ajusté) de 3,11 milliards d'euros, selon un consensus établi par Bloomberg. Le groupe a connu une «forte accélération» au quatrième trimestre, avec la contribution de toutes les régions et activités à cette dynamique, selon les déclarations du PDG Francesco Milleri et du directeur général délégué Paul du Saillant. L'optique représente environ les trois quarts des ventes, le solaire 23%, tandis que le reste correspond aux vêtements, chaussures et accessoires (dont la marque Supreme) et aux lunettes connectées (Ray-Ban Meta).Les Ray-Ban Meta, lancées en 2023, ont connu un succès important. Ces lunettes permettent aux porteurs d'effectuer des appels téléphoniques, de prendre des photos/vidéos et de les partager, d'écouter de la musique et de diffuser du contenu en direct. «Ray-Ban Meta a été l'un des modèles les plus vendus au sein du réseau de magasins physiques» au quatrième trimestre en Amérique du Nord, où «les ventes en ligne ont connu une nette progression», «les Ray-Ban Meta étant en plein essor», souligne le groupe. EssilorLuxottica s'est également lancé dans un autre domaine innovant : les solutions auditives intégrées aux lunettes, à l'intersection de la vue et de l'ouïe, et le diagnostic en ophtalmologie. Le groupe prévoit de commercialiser au premier trimestre aux Etats-Unis et en Italie une paire de lunettes intégrant une prothèse auditive miniature (Nuance Audio). Le lancement se fera ensuite dans plusieurs pays européens au cours du premier semestre, notamment la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. EssilorLuxottica a également réalisé plusieurs acquisitions en début d'année, notamment la start-up française Pulse Audition, spécialisée dans les aides auditives à implanter sur des lunettes, et la canadienne Cellview Imaging, spécialisée dans le diagnostic précoce des pathologies rétiniennes. Ces acquisitions s'inscrivent dans une stratégie de transformation du groupe qui explore de nouvelles catégories de produits offrant des opportunités de marché à long terme. EssilorLuxottica poursuit également son expansion dans le domaine du diagnostic ophtalmique avec l'acquisition d'Espansione, une société italienne qui fabrique des dispositifs médicaux pour le diagnostic et le traitement de la sécheresse oculaire ainsi que des maladies de la rétine. Le géant de l'optique, qui conçoit également des équipements pour les opticiens, optométristes, ophtalmologues et laboratoires de fabrication optique dans le monde, vise un chiffre d’affaires de l’ordre de 27 à 28 milliards d’euros à horizon 2026





