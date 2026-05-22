Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

Essence : un nouveau fond de teint soyeux et slippyy : le silky blur

Make-Up News

Essence : un nouveau fond de teint soyeux et slippyy : le silky blur
Fond De Teint Silky Blur EssenceMake-UpSilky Blur Essence
📆5/22/2026 5:34 PM
📰marieclaire_fr
19 sec. here / 5 min. at publisher
📊News: 21% · Publisher: 68%

Essence, la marque de maquillage à petit prix, dévoile un nouveau produit : le Silky Blur, un soin-maquillage à la fois hydratant et efficace. Ce fond de teint offre un fini doux, hydraté, unifié, et prolongé, tout en s'adaptant à différents types de peau avec ses actifs skincare.

Le fond de teint silky blur d'Essence, une innovation à petit prix d'une marque au succès social. Un produit qui correspond à la tendance des produits hybrides qui procurent soins et maquillage, avec des actifs skincare qui l'habillent !

Le Silky Blur propose une large gamme de fonctionnalités : hydratation prolongée, confort, longue tenue, correction de l'imperfections sans marquer les ridules et tout en préservant la vitalité de la peau. Ce fond de teint plait aux peaux normales à sèches et aux peaux mixtes à grasses, grâce à sa texture légère et son fini mat et soyeux. Achetez dès maintenant

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

marieclaire_fr /  🏆 19. in FR

Fond De Teint Silky Blur Essence Make-Up Silky Blur Essence

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Il avait cambriolé des caves à vin et volé de l’essence dans tout le Biterrois : un récidiviste condamné à une lourde peine de prisonIl avait cambriolé des caves à vin et volé de l’essence dans tout le Biterrois : un récidiviste condamné à une lourde peine de prisonUn homme de 44 ans a été lourdement condamné par le tribunal correctionnel de Béziers, ce lundi 18 mai, pour avoir été reconnu coupable de huit vols et quelques tentatives de vols à travers le Biterrois de février à...
Read more »

Prix de l’essence : le gouvernement va doubler le plafond de la prime carburant employeur, voici son nouveau montant maximumPrix de l’essence : le gouvernement va doubler le plafond de la prime carburant employeur, voici son nouveau montant maximumLe gouvernement a annoncé, ce jeudi 21 mai 2026, le doublement du plafond d’exonération de la prime carburant employeur, qui passera de 300 à 600 euros. Cette nouvelle mesure d’urgence face à la hausse des prix à la...
Read more »

Gare aux « conneries »: Lecornu vante sa méthode sur l’essence, au risque de décevoirGare aux « conneries »: Lecornu vante sa méthode sur l’essence, au risque de décevoirEntouré de plusieurs ministres, le chef du gouvernement a détaillé plusieurs nouvelles aides à destination des Français les plus touchés par la hausse des prix du carburant.
Read more »

'Cela ne couvre même pas l'augmentation de l'essence': estimant insuffisantes les aides annoncées par le gouvernement, la CGT demande un blocage des prix des carburants'Cela ne couvre même pas l'augmentation de l'essence': estimant insuffisantes les aides annoncées par le gouvernement, la CGT demande un blocage des prix des carburantsInvitée sur Franceinfo, la secrétaire générale de la CGT a appelé vendredi matin le gouvernement à bloquer les prix des carburants 'au niveau d'avant crise'.
Read more »



Render Time: 2026-05-22 20:33:44