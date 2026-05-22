Essence : un nouveau fond de teint soyeux et slippyy : le silky blur

Essence, la marque de maquillage à petit prix, dévoile un nouveau produit : le Silky Blur, un soin-maquillage à la fois hydratant et efficace. Ce fond de teint offre un fini doux, hydraté, unifié, et prolongé, tout en s'adaptant à différents types de peau avec ses actifs skincare.

Le fond de teint silky blur d'Essence, une innovation à petit prix d'une marque au succès social. Un produit qui correspond à la tendance des produits hybrides qui procurent soins et maquillage, avec des actifs skincare qui l'habillent !

Le Silky Blur propose une large gamme de fonctionnalités : hydratation prolongée, confort, longue tenue, correction de l'imperfections sans marquer les ridules et tout en préservant la vitalité de la peau. Ce fond de teint plait aux peaux normales à sèches et aux peaux mixtes à grasses, grâce à sa texture légère et son fini mat et soyeux. Achetez dès maintenant





marieclaire_fr / 🏆 19. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fond De Teint Silky Blur Essence Make-Up Silky Blur Essence

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Il avait cambriolé des caves à vin et volé de l’essence dans tout le Biterrois : un récidiviste condamné à une lourde peine de prisonUn homme de 44 ans a été lourdement condamné par le tribunal correctionnel de Béziers, ce lundi 18 mai, pour avoir été reconnu coupable de huit vols et quelques tentatives de vols à travers le Biterrois de février à...

Read more »

Prix de l’essence : le gouvernement va doubler le plafond de la prime carburant employeur, voici son nouveau montant maximumLe gouvernement a annoncé, ce jeudi 21 mai 2026, le doublement du plafond d’exonération de la prime carburant employeur, qui passera de 300 à 600 euros. Cette nouvelle mesure d’urgence face à la hausse des prix à la...

Read more »

Gare aux « conneries »: Lecornu vante sa méthode sur l’essence, au risque de décevoirEntouré de plusieurs ministres, le chef du gouvernement a détaillé plusieurs nouvelles aides à destination des Français les plus touchés par la hausse des prix du carburant.

Read more »

'Cela ne couvre même pas l'augmentation de l'essence': estimant insuffisantes les aides annoncées par le gouvernement, la CGT demande un blocage des prix des carburantsInvitée sur Franceinfo, la secrétaire générale de la CGT a appelé vendredi matin le gouvernement à bloquer les prix des carburants 'au niveau d'avant crise'.

Read more »